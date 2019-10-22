Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Harekatta 2.200 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi. Sözler tutulmazsa harekat kaldığı yerden daha kararlı devam eder. Harekat bitince gerekli adımları atacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"BARIŞ PINARI" AÇIKLAMASI

(Suriye) Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır.

9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur.

"SÖZLER TUTULMAZSA HAREKAT DAHA KARARLI DEVAM EDER"



ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkartılması için bugün son gün. Saat 22.00 itibariyle süre bitiyor. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur. Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. Güvenli bölgeye 2 milyon kişinin dönmesi için çalışıyoruz. Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir.

ERDOĞAN'DAN MACRON'UN "SÜREYİ UZATIN" ÇAĞRISINA FLAŞ YANIT



(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron'dan şahsıma gelmiş teklif yok. Macron bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor. Bizim bu süreç içerisinde muhatabımız Fransa olmamıştır görüşmelerimizi Amerika ile yürüttük.

Silahların depolandığı yerleri de tespit ettik. Bu silahlar Amerika tarafından buraya gönderildi. Burada bir terör devleti kurulacak bunun kurulmasına Türkiye olarak biz müsaade mi edelim? Bu adımların tamamı Suriye'nin bölünmesine de yöneliktir.

'ŞU AN İTİBARİYLE 700-800 KADAR ÇEKİLME SÖZ KONUSU OLDU''



Çekilme devam ediyor. Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu. Kalan 1200-1300 kadar olanında süratla çıkmaya devam ettiği çıkacağı söyleniyor. Bunların tamamı çıkacak.



"İRAN'DAN BAZI ÇATLAK SESLER GELİYOR. RUHANİ SUSTURMALI"



İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran kısa süreli 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar geçmişine varırsa nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran ile ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir. Biz Soçi mutabakatının 3 taraf ülkesiyiz.

"İRAN'DAN BAZI ÇATLAK SESLER GELİYOR. RUHANİ SUSTURMALI"

İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran kısa süreli 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar geçmişine varırsa nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran ile ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir. Biz Soçi mutabakatının 3 taraf ülkesiyiz. Birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılanlar yanlıştır. Bu süreçle ilgili olarak kendilerini ciddi manada kınıyorum.'

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "TERÖRİSTLER SİLAHLARI DA GÖTÜRÜYOR MU?" SORUSUNA YANIT

Silahları buraya getirmek kolaydı da çıkarmak o kadar kolay değil. Ankara'da yaptığımız Sayın Pence'in Pompeo'nun falan hepsiyle yapılan görüşmede bu konular görüşüldü. Götürebildiği silahları götürecekler kalanlarla da bu yaptığımız taramada bunları toparlayacağız.

MACRON, MERKEL VE JOHNSON İLE GÖRÜŞME

Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya sonrasında böyle bir toplantıyı yapabiliriz' dedik.