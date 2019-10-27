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'li Bornova Belediyesi'ndeki çöp yığınları vatandaşı isyan ettirdi

CHP'li Bornova Belediyesi'ndeki çöp yığınları vatandaşı isyan ettirdi

27.10.2019, 11:04

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde, toplanmayan çöp yığınları bölgede görüntü kirliliği oluştururken, oluşan yoğun koku ve ortaya çıkan manzara esnafları isyan ettirdi.

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