Köhne tasarılar yine raftan indi

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptırım çağrısı yapan 2 tasarıyı kabul etti. 2 tasarının kabul edilmesinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken, skandal tasarılar Meclis'te AK Parti, CHP, MHP ve İP'lilerin ortak oylarıyla kınandı.

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptırım çağrısı yapan 2 tasarıyı kabul etti. 2 tasarının kabul edilmesinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken, skandal tasarılar Meclis'te AK Parti, CHP, MHP ve İP'lilerin ortak oylarıyla kınandı. Karara devletin her kademesinden tepki yağdı:



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: Türkiye teröre karşı haklı mücadelesinde başarılı olup dik durdukça ne yazık ki ülkemizi hedef alan iftira kampanyaları yoğunlaşmaktadır. ABD Temsilciler Meclisi'nde bu kararı hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır. Bu yanlı tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Hiçbir yaptırım kararı Türkiye'nin teröre karşı verdiği haklı mücadeleyi durduramayacaktır.



İNTİKAM PEŞİNDELER



DIŞIŞLERI BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir. Orada bir terör devleti kurulmak isteniyordu. Attığımız adımlarla, yaptığımız hamlelerle önce sahada, sonra masada hem ABD ile hem Rusya ile vardığımız mutabakatlarla bu oyunu bozduk. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar.



MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür düşünebilen Amerikalıların, Kongre'yi bu kararından döndüreceklerine, Kongre'nin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum.



ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: ABD Temsilciler Meclisi'nden çıkan karar, beyhude bir girişimdir. Bizim için yok hükmündedir. Güneşi balçıkla sıvamaya kalkanlar, eninde sonunda ellerine yüzlerine bulaştırdıkları çamurla baş başa kalacaktır. bizim tarihimizde utanç yoktur. Soykırım lafı eden müstevliler, önce kendi tarihleriyle yüzleşsinler.



CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHIM KALIN: Temsilciler Meclisi'nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye'ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri ASALA ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar.



CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: Bu yasa tasarısı, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele etmedeki kararlılığını engelleyemez, yalnızca ikili ilişkilerimizin geleceğini tehdit altına alır. Bu girişimlerin, mevcut ikili işbirliğimizin birçok alanında uzun vadede zararlı sonuçları olacaktır.



DIŞİŞLERİ: HUKUKA AYKIRI



Temsilciler Meclisi'nin skandal kararlarına Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki geldi: Yapılan açıklamada "ABD Kongresi'ni, ilişkilerimizin özüyle ilgili olmayan meseleleri iç siyaset malzemesi yapmaya son vermeye, Müttefiklik ve ortaklık ilişkilerimize yakışır şekilde hareket etmeye ve ABD Yönetimini de ilişkilerimize daha fazla zarar verebilecek adımların önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz. Bu kararın Türk Hükümeti ve halkı nezdinde hiçbir hükmü bulunmamaktadır" denildi.