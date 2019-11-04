Merasim sokak saldırısı istinaf’tan geçti

MERASİM Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin, 6 sanığın 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın kararına sanıkların yaptığı itiraz İstinaf mahkemesince reddedildi.

MERASİM Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin, 6 sanığın 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın kararına sanıkların yaptığı itiraz İstinaf mahkemesince reddedildi. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin canlı bomba eylemini gerçekleştiren "Zinnar" kod adlı Abdülbaki Sömer'in PYD-YPG terör örgütü saflarındaki örgütsel eylemlere katılıp, aldığı talimat gereği hareket ederek insanlık dışı vahim saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesini dikkate alarak, verilen cezaları "hukuka uygun" buldu.İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik önceki gün Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalanan bir örgüt üyesinin DEAŞ adına yılda yaklaşık bin 500-2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen sözde silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve terör örgütü DEAŞ'ın "zekat emiri" olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.