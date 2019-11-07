MHP İzmir İl Yönetim Kurulu'nda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla gerçekleşen değişikliği İl Başkanı Veysel Şahin duyurdu. Şahin, "MHP İzmir İl Yönetim Kurulu yenilenmiştir. Hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum" dedi.
MHP İzmir İl Yönetim Kurulu'nda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla gerçekleşen değişikliği İl Başkanı Veysel Şahin duyurdu. Şahin, "MHP İzmir İl Yönetim Kurulu yenilenmiştir. Hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum" dedi. 86 kişilik yönetim kurulu 73'e düşürülürken, 18 isim yeni yönetimde yer aldı. Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan: Veysel Şahin. Üyeler: Abdullah Şahin, Adem Akkaş, Adil Özyiğit, Adnan Saylan, Adnan Şeker, Ahmet Akçay, Ahmet Coşar, Alper Arapoğlu, Avni Güngüler, Bahattin Koyuncu, Bülent Aslan, Cahit İçer, Cezmi Culhaoğlu, Cihan Demir, Cumhur Bulut, Çetin Altın, Deniz Akkaya, Özcan Kılıç, Elif Kulmaç, Ender Ekşi, Erbek Sarı, Erim Ergören, Fatih Şimdi, Fatih Taş, Fırat Çetinkaya, Gencel Düzel,Hakan Türksoy Akpınar, Halil İbrahim Terk, Harun Duru, Hasan Keser,Hasan Şen, Hasan Toptan, Hayati Şahin, İsmail Şakiroğlu, İzzet Akgün, Kahraman Gülseren, Kamil Karslı, Kemal Doğdu, Kemal Yeşiloğlu, Kutluğ Güldoğan, Kürşat Köymen, Latif Alaboğa, Levent Gülebastı, Mahir Çınar, Mehmet Atmaca, Mehmet Emin Yaramış, Mehmet İbrim, Merih Cerit, Fatih Yağmur, Muhammet Osman Ölmez, Muhammet Emre Tayyar, Namık Tuncer, Onur Keleş, Özcan Ceylan, Ramazan Erdoğan, Sabi Çoruh, Selim Acak, Serdar Seçgin, Serdar Yılmazdemir, Sıtkı, Esen, Süleyman Alp Akar, Süleyman Bozkurt, Şenol Sarıavcı, Şevket Alptekin, Taner Sönmez, Tercan Ayhan, Teyfik İnceoğlu, Tuncay Arslan, Veli Kaçar, Veysel Ağlayan, Yusuf Çoban, Aşkın Elekçi, Süleyman Karabulut.
MHP İzmir’de yeni yönetim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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