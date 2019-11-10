3. siyanürlü katlıam

İzmir’de Mahmut Can Kalkan’ın anne ve babasını siyanürle zehirlemesinin, İstanbul’da 4 kişilik Yetişkin ailesinin siyanürle intiharının ardından bir olay da Antalya’da yaşandı. 2’si çocuk 4 kişilik ailenin ölü bulunduğu evde siyanüre rastlandı

Antalya'da 8 katlı bir binanın en üst katında oturan Selim (36) ve Sultan Şimşek (38) çiftiyle çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek (5) ölü bulundu. Geride mektup bırakan Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldüğü şüphesi üzerine AFAD ekibi, evin içerisinde ve apartmanda inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede siyanür bulgusuna rastlandı.



ARKADAŞI ŞÜPHELENDİ



Olay, önceki gece saat 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak Talip Yörükoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Selim Şimşek'in arkadaşı olduğu öne sürülen ismi açıklanmayan bir kişi, saat 22.00 sıralarında, eve geldi. Zile basan kişi, kapının açılmaması üzerine geri döndü. Bu kişinin site bahçesinde dolaştığını gören site yöneticisi Duygu Kozan, tanımadığı kişiden şüphelenerek durumu polise haber verdi. İhbar üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, şüphelinin kimlik sorgusunu yaptı. Polis ekipleri daha sonra bu kişiyi bıraktı.



EL ELE TUTUŞMUŞLAR



Polisler, şüphe üzerine saat 02.00 sıralarında Şimşek ailesini kontrol etmek için 8'inci kattaki daireye çıktı. Ekipler, yönetici Duygu Kozan eşliğinde, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Polis ekipleri, salonda ele ele tutuşan baba Selim Şimşek, çocukları Ceren ile Ali Çınar'ın cansız bedenlerini buldu.



İHTİMALLER ARAŞTIRILIYOR



Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedine ulaştı. Polis evde yaptığı incelemede, arşivleme işi yaptığı belirtilen Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlattığı 2 sayfalık mektup buldu.



Baba Şimşek'in mektubunda maddi sıkıntı çektiğini, dokuz aydır çalışmadığını yazdığı belirtiliyor. Babanın, "Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz" ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.



Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölmüş olabileceğini belirtti. Polis, bu detaydan yola çıkarak ailenin siyanür kullanıp hayatına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.