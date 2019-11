Siyonistlere karşı Erdoğan-Trump- Putin ittifakı var

Türkiye’nin terör harekatlarını ve bölgedeki durumu değerlendiren Terör ve güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye’nin güneyinde Siyonistler tarafından Büyük İsrail projesi kurmak için oynanan oyuna karşı Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rus lider Putin arasında bir ittifak olduğunu söyledi

ERHAN GÜLENÇ

Yeni Asır'a Fırat'ın Doğusu'na yönelik Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapan Terör ve güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin ABD tarafından öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi ile ilgili istihbari bilgileri ABD'ye Trump'ın elini bu ülke içindeki Pentagon ve Siyonist-Evanjelist kanada karşı güçlendirmek için verdiğini savundu. Siyonist kanadın Türkiye'nin doğusunu da içine alacak şekilde bir terör devleti kurmasının ardından, İsrail'in "Kürtler de aslında Yahudi kökenlidir" diyerek bu devleti ilhak edeceğini öne sürdü. Başbuğ ile dün ilk bölümünü yayınladığımız röportajımız devam ediyor.



ABD'NİN HAKİMİYETİ YOK



Türkiye'nin yeni bir harekat yapmasının gündemde olduğu bu süreçte DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü. Bağdadi'yi Türkiye'nin ABD'ye verdiği iddiaları da gündeme geldi. Sizce bu iddia doğru mudur?

- Türkiye, Bağdadi konusunda elindeki bütün istihbari bilgileri ABD ile paylaştı. Bir müttefik gibi hareket etti. Amaç terörle mücadele ise, bu terörle mücadelede Türkiye üzerine düşen herşeyi yaptı. Amerika'nın zaten Suriye'de bir saha hakimiyeti yok. Dolayısıyla bu bölgeye istihbari anlamda da hakim değil. Türkiye o bölgedeki bilgileri sonuna kadar paylaştı Amerika ile. Bir anlamda biz Bağdadi'yi biz ABD'ye tepsi içinde sunduk.



Neden sunduk?

- ABD Başkanı Trump'a seçimlerde kullanacağı argümanı vermek için. Trump'ın Suriye'den geri çekilme isteğinin sebebi DEAŞ'ı yendikleri söylemi üzerineydi. Pentagon ve Siyonist kanat da yenilmediğini DEAŞ'ın hala tehdit olduğunu iddia ediyordu. Yani Pentagon ve Siyonist kanat, Suriye'den çekilmemek için direniyordu. Biz de Pentagon ve Siyonist kanadın bu söylemini ellerinden almak için Bağdadi'yi verdik. Trump'un eli güçlendi. Trump bunu kullanarak askerlerini oradan çekebilir. Çektiği anda Türkiye teröristlere o bölgeyi dar edecektir.



Erdoğan ve Trump arasında bir işbirliği mi var?

- Aralarında bir ittifak var. Şunu görmek gerekiyor, Trump da ABD'de kendi FETÖ'sünü temizlemek için bir savaş içinde.



SİYONİSTLERİN MAŞALARI



Türkiye, Trump'la ittifak yaparak neyi amaçlıyor?

- Türkiye'nin düşmanı Siyonist akım. Siyonist akımın kullandığı maşalar PKK, YPG ve FETÖ. Şimdi sen bu yapıyı yıkmak için bir savaşın içine girmişsin ve aynı yolda giden bir de Trump var. O da kendi FETÖ'sü ile yani senin odaklandığın noktayla savaşta, bu durumda tabi ben de Trump'ı desteklerim ve bu işbirliği şu an bu boyutta yürüyor. Trump da bu kanat için bizimle hem fikir, "Bunlar insanlık ve Amerika için tehdittir" diyor.



Peki Rus Devlet Başkanı Putin de bu işbirliğinin içinde mi?

- Evet, zaten bu iş ilk başta Putin ve Erdoğan'la başladı. Dünyada bir kötü kanat var bir de iyi kanat. Kötü kanat Siyonist kanat ve Pentagon. İyi kanat bizim başını çektiğimiz kanat. Putin de bizimle olmak zorunda, çünkü o kötü kanat Putin'in ülkesine de kastetti. 1991'deki Rusya'nın çökmesi Putin'i buralara getirmesi bir süreç. Bu yolda Putin'e çok destek çıktık bu savaşla başa çıksın diye ve devam ediyor. Putin Rusya'yı ipten aldı ve mücadele bitmiş değil. Trump'ın da ABD içinde verdiği mücadele var. Bütün o Trump- Putin merkezinde Erdoğan var. Ortak payda Erdoğan. Bütün merkezdeki kişi O. Üçünün de ortak düşmanı Siyonist kanat. Türkiye ve her ülke önce kendi çıkar menfaatleri doğrultusunda hareket eder. Devletlerin dostluğu olmaz menfaatleri olur.



TRUMP AKILLI OYNUYOR



Trump, 'Siyonist kanatla mücadele ediyor" diyorsunuz ama öte yandan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilk tanıyan kişi de Trump'ın kendisi. Bu nasıl oluyor?

- Trump'ı da ikiye ayıracaksın. Hür iradesi ile aldığı kararlar ve baskı sonucu aldığı kararlar şeklinde. Mesela "Suriye'den çekiliyoruz" sözü hür iradesi ile söylenmiştir. BM Toplantısında kürsüden "Artık gelecek küreselcilerin değil vatanseverlerindir" dediği cümle hür iradesi ile kurduğu cümledir. Ama Trump'ın "Kudüs İsrail'in başkentidir", "Türkiye'nin ekonomisini yakacağım" gibi çıkışları bu baskının üzerine kurulan ve iç politikayı dengede tutmak için söylediği cümleler. Trump çok akıllı oynuyor. Gerek Erdoğan ve gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer organları bu nedenle bazı söylemlere tepkisiz kalıyor. Erdoğan "Bu tweetlerin baskı sonucu olduğunu düşünüyorum" da dedi. Bunu gördükleri için o sözleri yok hükmünde sayıyorlar.



Merak ediyorum, burada PKK/ YPG tarafından bir tampon terör devleti kurulsa bile bu Büyük İsrail'e nasıl evrilecek?

- Uzun vadede oranın İsrail toprağı olması hedefleniyor. Zaten Kürdistan projesi İsrail'in projesi.



Yani Kürtleri Büyük İsrail'in içine nasıl dahil edecekler. 'Siz de Yahudi kökenlisiniz' gibi bir şey mi söyleyecekler?

- Zaten var öyle bir yapı. Biliyorsunuz Kuzey Irak'ta Barzani'nin Yahudi olduğu hep söylenir. Baba Barzani, oğul Barzani, şimdi Neçirvan Barzani başta. 3 kuşağı da aynı yer kullandı. İsrail'in derdi buralarda Türkiye'nin de doğusunu içine alıp Kürdistan'ı kurmak yani daha sonra ilhak edeceği bir devlet kurma. Kürtlere 'Siz bize yakın bir ırksınız' diyorlar. Hatta Kuzey Irak'ta Barzani'nin yaptığı olaylı bağımsızlık referandumunda Barzani'yi ilk bayrak açıp kutlayan, "Bu karar çok doğru" diyen İsrail'di. Halaylar çektiler. Siyonistler burada Kürt devleti kurdurduktan sonra Kürtler'e 'Siz Yahudisiniz' diyecekler. Onun hazırlığını yapıyorlar. İleride 'Biz sizinle aynı ırkız, sen zaten bendensin' deyip bu bölgeyi ilhak edecekler.



TÜRKİYE, RUSYA VE REJİMLE BİR ÇATIŞMAYA GİRER Mİ?



Türkiye, harekatı yeniden başlatırsa birçok bölgede hakimiyeti sağlayan Rusya ve rejimle bir çatışmaya girme gibi bir durum olur mu?

- Ben Rusya'nın böyle bir durumda akıllı hareket edeceğini ve böyle bir kumarı oynamayacağını düşünüyorum. Zaten orada Rusya'nın da askeri gücü yok. Rejimin elinde de zaten bir güç yok, elinde düzenli bir ordu yok. Rejim eğer burada askeri güç üretmek isterse terör örgütü ile işbirliği yapmak zorunda. Bunu yaptığı an da Türkiye tepesine biner. Artı, rejimimin buna şansı olmaz çünkü, daha 2 ay önce 'YPG-SDG terör örgütüdür' diye BM'ye başvurusu var. Türkiye bu harekatı yaparsa orada karşısında kimse yok.



RUSYA ARTIK SURİYE'NİN TAMAMINI İSTİYOR



Bu arada Rusya'nın buradaki amacı nedir? Rusya ne yapmak istiyor?

- Rusya iki oyun peşinde. Bir terör örgütünün iplerini kaptırmamanın peşinde. Bu yapının ipi boşta ve bu ipi tutacak sahip arıyor. Rusya elindeki kozu tutmak için örgütle gizli ve kirli bir pazarlığa girmiş olabilir. Keza halen o bölgede rejime sızmalar varsa oradalar ise bu Rusya'dan habersiz olamaz. Rusya'nın ikinci hedefi, Suriye topraklarını ele geçirmek. Rusya Suriye'nin tamamını istiyor artık sadece Lazkiye ve Tartus'u değil. Onların hayali Fırat'ın batı bölgesinde hakimiyet kurmak ve Akdeniz'de at oynatmaktı. Ancak, Rusya bir anda hiç ummadığı bir imkana kavuştu. Bir anda Münbiç, Tel Rıfat, Aynel Arap elinde kaldı. Fırat'ın doğusuna da geçmiş oldu.

