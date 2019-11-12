‘Yeşil’de tarih yazdık

Başkan Erdoğan, 81 ilde gerçekleştirilen “11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programı’nda sözde çevrecilere gönderme yaptı. Geçmişte ağaç bahanesiyle birilerinin şehirleri talan etmeye çalıştığını söyleyen Erdoğan, “O ağaç diyenlerin dikili ağacı yok. Çünkü dertleri ağaç dikmek değil, çıra gibi yakmaktı” dedi. Tarihi bir rekora imza atılan etkinlikte milyonlarca fidan toprakla buluştu

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'dan başlattı. Yenimahalle'deki Batıkent Çakırlar mevkisinde saat 11.11'de başlatılan etkinlikte açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi: 11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. Bu fidanların hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Geleceğe nefes seferberliğimiz hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan kayıtlara geçirilecek. Bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım'ı saatler de 11.11'i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır.



ONLAR YAKTI BİZ DİKTİK



Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Haftalarca sokakları ateşe vermişlerdi. Biz burada ağaçlandırma yapıyoruz nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok. Dikili ağaçları yok. Bunların derdi ağaç dikmek değil Türkiye'yi çıra gibi yakmaktı. Bodrum'da Marmaris'te ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik. PKK denilen bölücü terör örgütü biz yaktık dedi, onlar yaktılar biz diktik. Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı. Onlar sakalımızı tıraş ettiler bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama biz onların kollarını kesiyoruz o yerine gelmez.

İLK FİDANI DİKEREK CAN SUYU VERDİ



Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ilk fidanı dikerek can suyu verdi. Programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti.



'ŞEHİRLERİMİZE ÇAĞ ATLATTIK'



Küresel ısınmanın gündemi işgal ettiği bir zamanda, doğayı koruma çabası içinde olduklarını kaydeden Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak amacıyla 17 yılda çok büyük çalışmalar yaptık. Erozyonla kaybettiğimiz toprak miktarını arttırdık. Cumhuriyet döneminde yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını sadece 17 yılda yaptık."



'TEMEL ATMA BUNLARA AĞIR GELİR'



Konuşmasında CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Temel Atmama Töreni"ni de eleştiren Erdoğan, "Şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir" diye konuştu.





13 BİN FUTBOL SAHASI AĞAÇLANDIRILDI



Ankara'daki programda yaptığı konuşmada 11 milyon fidanla ağaçlandırılan alanın 13 bin futbol sahası büyüklüğüne denk geldiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu alan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 bin 765 kilometrelik kara ve deniz sınırlarının tamamını birer metre arayla fidanlarla çepeçevre çevrelemek demek. Bundan sonra her 11 Kasım'da milletimizle fidan dikim alanlarında olacağız. 232 bin 647 adet fidanla Endonezya'ya ait '1 saatte en fazla fidan dikme dünya rekoru', bugün Çorum'da 1 saatte daha fazla fidan dikimi sonrası Türkiye adına tescil ettirilecek" dedi.

İkinci rekorun da fidan dikenlerin fotoğraflarını 'gelecegenefesalbum.com' adresine yüklenmesiyle kırılacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, 'Dünyanın En Büyük Online Fidan Diken İnsan Albümü'nü Guinness'e tescil ettirmek için vatandaşlara çağrı yaptı

İZMİR'DE 1 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU



'Geleceğe Nefes Ol' etkinliğinin İzmir ayağı Menderes'te gerçekleştirildi. 1 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu törende konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz inancına sahip bir medeniyet olarak yurdumuzun dört bir yanını ağaçlandıracağız" diye konuştu.



BİR REKOR DA MANİSA'DA KIRILDI



"Geleceğe Nefes" sloganıyla başlatılan seferberlikte Manisa'da fidan sahiplenme rekoru kırıldı. 202 bin fidan toprakla buluşturulurken yüzde 171'lik katılımla 343 bin fidan sahiplendirildi.