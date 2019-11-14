Hilal Kaplan'dan Trump'a zor soru: Mazlum Kobani'yi hala Beyaz Saray’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?

ABD’de gerçekleştirilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Trump görüşmesi sonrasında yapılan basın toplantısına Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan’ın sorduğu soru damga vurdu. Kaplan, Trump’a, “YPG’nin liderini Mazlum Kobani kod adlı bir kişiyi Beyaz Saray’a davet ettiniz. Bugün size verilen bilgilerde görebileceğiniz gibi Türkiye’de 17 tane terörist saldırının sorumlusu kendisi. 116 asker ve sivilin ölümüne sebep olan kişi. Hala Beyaz Saray’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu. Trump’ın Hilal Kaplan’ın bu sorusunu yanıtlamaması dikkat çekti.