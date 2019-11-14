İnsan mısınız siz!

Yüzde 50 engelli genç, işyerinde streç filme sarılıp yere yatırıldıktan sonra fiziksel şiddet ve cinsel tacize maruz kaldı. Gencin “Yapmayın” diye yalvarmalarına aldırmayan iki zorba, utanmadan “Şaka yaptık” dedi

İzmir'de yüzde 50 engelli gencin, eziyete maruz bırakılması, cep telefonu görüntülerine yansıdı. İnsanlığa sığmayan görüntülerde iki zorba, engelli A.H.'yi (18) streç filme sarıp üzerine su döküyor, tekme-tokat atıyor ve cinsel tacizde bulunuyor. Kan donduran olay, Konak ilçesinde bir pompa şirketinde mart ayında meydana geldi. 20 yaşındaki A.H. isimli engelli çalışan, akıllara durgunluk veren bir eziyete maruz kaldı.



TEKME TOKAT DAYAK



Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, N.S. ve F.K. isimli şahıslar, A.H.'nin tüm vücudunu streç filme sarıp yere yatırdı, ardından tekme ve tokat atarak üzerine su döktü. Bu sırada A.H. "Yapmayın" diye bağırırken, iki zorba eziyeti sürdürdü. Öte yandan N.S.'nin engelli gence cinsel tacizde bulunduğu da görüntülere yansıdı.



DOZU 'BİRAZ' KAÇMIŞ!



A.S. isimli çalışan tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşılınca, A.H.'nin eşi R.H. bu paylaşımı görüp suç duyurusunda bulundu. Sanık N.S. ifadesinde, A.H. ile her zaman "kardeş gibi" şakalaştığını belirterek, "Şakanın dozunu biraz kaçırdık" dedi. Sanık F.K. da ifadesinde olayın şaka olduğunu ifade etti.

DURUŞMA 21 KASIM'DA



Sanıklar soruşturma aşamasında yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla tahliye edildi. Dosyanın ilk duruşması 21 Kasım'da yapılacak. A.H.'nin avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Müvekkilim, çok açık bir şekilde görüldüğü üzere sanıklar tarafından defalarca istismara ve eziyete uğramıştır. Mahkemenin suçlulara gereken cezayı vereceğine inanıyoruz. Halkımızdan tek ricamız; özel kardeşlerimizin istismara ve kötü muameleye maruz kalmasına karşı sessiz kalmamalarıdır" dedi.