KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! KYK burs sonuç sorgulama...

KYK burs- kredi başvuru sonuçları açıklandı. KYK bursuna başvuruda bulunan milyonlarca öğrenci merakla burs başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Peki KYK burs kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KYK burs başvuru sonucu sorgulama...

KYK burs kredi başvuru sonucunu merakla bekleyen öğrencileri sevindirecek haber geldi. KYK burs kredi başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler KYK burs sonuçlarının nasıl öğrenileceğini merak ediyor. İşte KYK burs kredi başvuru sonucu sorgulama...

KYK BURS-KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kasapoğlu, "Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı. Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim." paylaşımında bulundu.

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecek. Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.