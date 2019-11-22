Ölüm üçgeni

Çocukluk arkadaşı olan Onur, Ahmet ve Ünal’ın hayalinde eğlence dolu bir gece vardı. Ama eğlenmek için seçtikleri yol karanlıktı. Günlük kiralık evde sentetik uyuşturucunun üzerine bir de alkolle karıştırdıkları enerji içeceklerini içip sızan 3 gençten Ünal bir daha uyanamadı, Onur ise komada

Sorunlarıyla baş etmeyi öğrenemeyen gençler birer birer hayattan kopuyor. Ailevi problemler ya da aşk meseleleri yüzünden çıkmaza girdiğini düşünen birçok genç, ya alkolde mutluluk arıyor ya da uyuşturucuya alışıyor. Tam da zehir tacirlerinin aradığı özellikleri taşıyan bu sorunlu gençler, 'bir kere dene, bak ne güzel hissedeceksin' sözüne kanıp, içinden belki de bir daha asla çıkamayacakları bir girdaba kapılıyor.





ÖNCE UCUZ VE SENTETİK



Zehir tacirleri, ellerindeki en büyük kozu kullanıp gençleri önce sentetik olduğu için daha ucuz ve ulaşımı kolay uyuşturuculara alıştırıyor. Kendisini iyi hissettiğini sanan sorunlu genç de her defasında ya daha fazlasını istiyor ya da daha pahalısını. Bu durumdan zarar gören aileler, çocuklarını bu karanlıktan çıkarmaya çalışsa da çok azı bunu başarabiliyor. Kurtarılamayanlar ise ya bu yüzden yaşamlarını yitiriyor ya da hayatının kayıp giden kısmını bir daha geri kazanamadan, sorunlu bir birey olarak yaşamına devam ediyor.



BİRLİKTE BÜYÜDÜLER



İşte bu hikayelerden biri de Manisa'da daha dün yaşandı. Kentte, telefon bayisi sahibi olan Onur Öztürk (24)(ortada), Ahmet Yazıcı (21)(solda) ve Ünal Değeroğlu (22)(sağda) çocukluk arkadaşıydı. Eğlenmek ya da dertleşmek için sık sık buluşurlardı. Daha küçük yaşlarda sigara eşlik ederdi bu buluşmalarına ama yaşları büyüdükçe kendilerine eşlik eden zehrin de boyutu da büyümeye başlamıştı. Zamanla alkol, daha sonra ise ucuz olduğu için tercih ettikleri sentetik uyuşturucular yanlarından eksik olmuyordu.



ELLERİ BOŞ GELMEDİLER



Önceki akşam yine buluşmaya karar verdiler. Uyuşturucu kullanabilecekleri en uygun yerin bir günlük kiralık ev olduğuna karar verip Şehzadeler ilçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde daire tuttular. Bir eğlence mekanında alkol alıp eğlendikten sonra dün sabaha karşı kiraladıkları daireye geldiler. Burada ise sentetik uyuşturucuyu hazırlayıp içmeye başladılar. ANCAK 3 genç bununla da yetinmedi. Mutlu olduklarını sandıkları bu sahte dünyalarında son bir hata daha yapıp içtikleri sentetik uyuşturucunun üzerine bir de alkolle karıştırdıkları enerji içeceğini yudumladılar. Bir süre sonra üçü de aynı odanın içinde oturdukları koltuklarda sızdı.



SADECE AHMET UYANABİLDİ



Ahmet uyandığından saat öğleden sonrayı geçiyordu. Bir an önce kalkıp işyerlerini açmaları gerekiyordu. Onur ve Ünal'a seslendi ardından. Ama ikisinden de ses gelmiyordu. Uyuşturucunun derin etkisinde olduğunu düşündüğü arkadaşlarının yanına eğilip onları sallamaya başladı. Ancak ısrarla uyandırmaya çalıştığı arkadaşları bir türlü kendine gelmiyordu.



BİRİ NEFES ALIYORDU



Nefes alıp almadıklarını kontrol etti, Onur nefes alıyordu ama Ünal hem kıpırdamıyor hem de nefes almıyordu. Ne yapacağını şaşırmıştı, korkmuştu... Yoksa arkadaşları artık hayatta değil miydi? Çok geçmeden 112'yi arayıp sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Ekipler geldiğinde Ünal çoktan hayatını kaybetmişti, Onur ise komadaydı.



DOSTLARIN SON BULUŞMASI



Hayati tehlikesi bulunan ve ambulansa alınan Onur, Manisa Şehir Hastanesi'ne yetiştirildi. Ünal'ın cenazesi ise morga kaldırıldı. Polis merkezine götürülen Ahmet, olan biteni tüm gerçekliğiyle polise anlatmıştı. Alt tarafı biraz eğleneceklerdi. Ancak çocukluktan bu yana birbirlerinden ayrılmayan 3 arkadaş, o gün son kez buluştuklarını ve son kez eğlendiklerini bilmiyordu. Olay yeri inceleme ekipleri, evde yaptığı incelemede bir miktar kristal isimli uyuşturucu madde ve kullanmak için hazırlanmış düzenekler, alkol şişeleri ve enerji içeceklerinin olduğunu tespit etti. Şimdi polis gençlere uyuşturucuyu satan zahir tacirlerini yani Ünal'ın katilini arıyor.

SERKAN ÖZCAN