Talat Atilla Beştepe'ye giden CHP'li yalanını Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı

"Beştepe'ye giden CHP'li" haberini yazan Rahmi Turan, kaynağının Talat Atilla olduğunu söyledi. Yeni iddia sonrası açıklamalarda bulunan Talat Atilla ise, söz konusu haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını söyledi

Rahmi Turan, Beştepe'ye giden CHP'li iddiasının kaynağının Talat Atilla olduğunu söyledi. Talat Atilla'dan da açıklama geldi. "Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da bir şekilde "Bu haber doğru mu?" diye doğrulattım." ifadelerini kullandı.