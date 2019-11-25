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Başkan Erdoğan, Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü

25.11.2019, 13:29 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019,15:10

Başkan , özel uçak "TUR" ile saat 12.40'ta 'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, başbaşa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği, Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a geldi.

KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek.

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