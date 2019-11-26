Başkan Erdoğan duyurdu: Bozdoğan envantere giriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi'nin bir ürünü olan Bozdoğan füzesi, uçaktan test atışlarının tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Bozdoğan Füzesi'nin 2020 yılında yapılacak testlerin ardından TSK envanterine gireceğini söyledi. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

"EKTİĞİMİZ TOHUMLARIN MEYVELERİNİ BİRER BİRER ALIYORUZ"

Son olarak, savunma sanayimiz için önemli bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, son 5-6 yıldır, Batılı ülkeler giderek de artan bir şekilde ülkemize karşı artık inkarı mümkün olmayan boyuta ulaşan bir savunma sanayi ambargosu uyguluyor. Öyle ki işi, bırakınız yeni anlaşmaları, önceden alınmış lisansların iptaline kadar vardırdılar. Daha açık bir ifadeyle Türkiye, örneğine ancak savaş durumunda rastlanabilecek sertlikte bir ambargoyla karşı karşıyadır.

Özellikle Suriye'deki son harekatlarımızdan ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından bu uygulama daha da sertleşti. Ancak, hamdolsun savunma sanayimiz tüm bu kuşatmaları etkisiz hale getirebilecek kabiliyete ulaşmıştır.

Geçtiğimiz 17 yılda sabırla ve kararlılıkla ektiğimiz tohumların meyvelerini birer birer alıyoruz. Son gelişmeler ışığında ortaya çıkan eksiklerimizi de hızla tamamlıyoruz.

"5-6 yıl içinde kendi milli savaş uçağımızı hazır hale getirmeyi planlıyoruz"Bize silahlı ve silahsız insansız hava aracı vermemişlerdi, ürettik. Yeni nesil tank vermediler, prototipini hazırladık, motorunu da tamamlayınca hemen seri üretime geçeceğiz. Helikopter vermediler, onu da ürettik.

İhracat aşamasındaki helikopterlerin motorlarıyla ilgili sıkıntılar çıkardılar, inşallah yakında bu sorunu da aşıyoruz. İşte Arifiye'deki tank palet fabrikası ile ilgili yalan üstüne yalan, konuyu bilmiyor. Ne diyor? 20 milyar dolar… Bu adam rakam bilmiyor, dolar nedir bilmiyor, inanın para nedir bilmiyor. Bunlardan haberi yok. Burayı satmadığımızı defaatle söylememize rağmen devamlı buranın satıldığını söylüyor.

Arifiye'deki bu tank palet fabrikası, satılmamıştır, 25 yıllığına burası Katar ve Türk sermayesinin ortaklığıyla çalıştırılan BMC firmasına burası tahsis edilmiştir. Burada satış kesinlikle yok. Mevcut tanklarımızın bakımı burada yapılacak, paletlerin tamir bakımı burada yapılacak. Hatta ve hatta burada gerekirse sıfır üretim bile yapılacak.

F-35 konusunda ülkemize yapılan haksızlığı sizler de yakından takip ediyorsunuz. Allah'ın izniyle, 5-6 yıl içinde kendi Milli Muharip Savaş Uçağımızı hazır hale getirmeyi planlıyoruz.

"HAVADAN HAVAYA FÜZELERİN MUADİLLERİNİN SERİ ÜRETİMİ İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Bize tüfek, tabanca gibi araçları vermeyince sandılar ki elimiz boş kalacak, daha iyisini ürettik ve güvenlik güçlerimizin kullanımına sunduk. Harekatlarımızda kullandığımız silah ve mühimmatlar konusunda, özellikle Batı ülkelerine bağımlılığımız neredeyse kalmadı.

Şimdi yeni ve daha ileri hamleler içindeyiz. Mesela, milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin, yerli ve milli muadillerinin seri üretimi için gün sayıyoruz.

"BOZDOĞAN FÜZESİ GÜDÜMLÜ ATIŞLARDA TAM İSABET SAĞLADI"

Savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz Bozdoğan, fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladı. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de önümüzdeki yıl yapılacak.

2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi'nin bir ürünü olan Bozdoğan füzesi, uçaktan test atışlarının da tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek.

Dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzemiz, Milli Muharip Uçağımıza ve F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek.

Böylece, savaş uçaklarımızda kullandığımız hava-yer silahlarına ek olarak havadan-havaya silahlarımız da yerli ve milli olacak.

"ATMACA TCG KINALIADA GEMİSİNDEN BAŞARIYLA FIRLATILDI"

Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik. Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzemiz Atmaca, TCG Kınalıada Gemisinden başarıyla fırlatıldı.

Bu füzemiz de inşallah önümüzdeki yıl envantere giriyor.

"HABERLEŞMENİN OLMADIĞI DURUMDA DA HEDEFLER VURULABİLECEK"

Sadece mevcut ihtiyaçlarımızı karşılamıyor, ülkemizi ve savunmamızı yeni gelişmelere de hazırlıyoruz.

Yapay zeka destekli İHA'lardan sonra, bunların GPS olmayan ortamda da görev yapabilmesini sağlayacak KERKES Projesini başlattık. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, haberleşmenin olmadığı durumda da hedefler vurulabilecek.