Körfez’de barışın teminatı Türkiye

Başkan Erdoğan, Katar temasları kapsamında Türk Askeri Birliği’ni ziyaret etti. Birliğin küresel barışa hizmet için Katar’da önemli bir görevi icra ettiğini söyleyen Erdoğan, “Gerilimlerin arttığı dönemde küresel barışa katkı sağlamak için Katar’dasınız. Varlığınızla Körfez ülkeleriyle 2017’de başlayan krizden bu yana Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı oldunuz” ded

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Beşinci Toplantısı, Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlıklarında, Katar Emirlik Divanı'nda gerçekleşti. Baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından iki lider, yatırımdan, sanayi ve teknoloji geliştirmeye kadar birçok alanda 7 maddelik bir anlaşmaya imza attı.



BAKANLAR EŞLİK ETTİ



Başkan Erdoğan'ı günübirlik ziyaret ettiği Doha'ya gelişinde Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Khalid bin Mohammad Al Attiyah ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Erdoğan'a ziyarette Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etti.



İSTİKRARA KATKI



Başkan Erdoğan, Katar temasları kapsamında ülkede bulunan Türk Askeri Birliği'ni de ziyaret etti. Ziyarette dost ve kardeş ülkelerin huzuru için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize başarı dileyen Erdoğan, şunları söyledi: Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Askeri kurumlarının modernizasyonu, tatbikat, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız. Gerilimlerin arttığı dönemde küresel barışa katkı sağlamak için Katar'dasınız. Varlığınızla Körfez ülkeleriyle 2017'de başlayan krizden bu yana Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı oldunuz. Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir. Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış ve istikrarına büyük önem atfediyoruz.



BU AYIBI EL BİRLİĞİYLE SİLECEĞİZ



Başkan Erdoğan, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, MGK'YA BAŞKANLIK EDECEK



Milli Güvenlik Kurulu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. MGK toplantısında Barış Pınarı Harekatı çerçevesindeki Suriye'deki son durum, terörle mücadele faaliyetleri, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak.

TÜLAY CANBOLAT