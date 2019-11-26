Külliye'ye giden CHP'li entrikası ile tepki çeken Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan özür diledi

CHP içinde kurgulanan bir kumpası "20 yıllık arkadaşıma güvendim" diyerek köşesinde yazan ve iddiaların yalanlanması sonucu büyük tepki çeken Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan ve Muharrem İnce'den özür diledi.

CHP Genel Merkezi'nde kurgulandığı ortaya çıkan çirkin bir iddiayı köşesinde gündeme getirerek tepkileri üzerine çeken Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan ve Muharrem İnce'den özür diledi.



İşte Rahmi Turan'ın o ifadeleri:



"SON DERECE ÜZGÜNÜM"

Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde (iç sayfada) yazdığım yorum-haberle Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm.



"ERDOĞAN'DAN VE İNCE'DEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen:– Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan…

– CHP eski Yalova milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den…

– Ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür diliyorum.



Bunu bir "trafik kazası" gibi kabul etmek gerekiyor. Kasıtlı olmadan, dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!