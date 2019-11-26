  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > "Külliye'ye giden CHP'li" entrikası ile tepki çeken Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan özür diledi

"'ye giden 'li" entrikası ile tepki çeken Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan özür diledi

Külliye'ye giden CHP'li entrikası ile tepki çeken Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan özür diledi

26.11.2019, 11:09

içinde kurgulanan bir kumpası "20 yıllık arkadaşıma güvendim" diyerek köşesinde yazan ve iddiaların yalanlanması sonucu büyük tepki çeken Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan ve 'den özür diledi.

CHP Genel Merkezi'nde kurgulandığı ortaya çıkan çirkin bir iddiayı köşesinde gündeme getirerek tepkileri üzerine çeken Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan ve Muharrem İnce'den özür diledi.

İşte Rahmi Turan'ın o ifadeleri:

"SON DERECE ÜZGÜNÜM"
Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde (iç sayfada) yazdığım yorum-haberle Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm.

"ERDOĞAN'DAN VE İNCE'DEN ÖZÜR DİLİYORUM"
Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen:– Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan…
– CHP eski Yalova milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den…
– Ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür diliyorum.

Bunu bir "trafik kazası" gibi kabul etmek gerekiyor. Kasıtlı olmadan, dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Külliye'ye giden CHP'li" entrikası ile tepki çeken Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN