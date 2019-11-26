Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da terör örgütü PKK/ YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da terör örgütü PKK/ YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi" denildi.
Rasulayn’da hainlerin yeni tünelleri bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.