  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Rasulayn’da hainlerin yeni tünelleri bulundu

’da hainlerin yeni tünelleri bulundu

Rasulayn’da hainlerin yeni tünelleri bulundu
Giriş Tarihi: 26.11.2019

, ile terörden temizlenen 'da terör örgütü / 'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da terör örgütü PKK/ YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi" denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rasulayn’da hainlerin yeni tünelleri bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN