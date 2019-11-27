370 bin Suriyeli ülkesine döndü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'te düzenlenen 'Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu'nda Türkiye'nin sığınmacılara yönelik çalışmalar ve güvenli bölgeye geri dönüşlerle ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'te düzenlenen 'Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu'nda Türkiye'nin sığınmacılara yönelik çalışmalar ve güvenli bölgeye geri dönüşlerle ilgili bilgi verdi. Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik hizmetler için 8,5 yılda 40 milyar doları aşan bir harcama yaptığını söyleyen Oktay, buna karşın AB kaynaklarının 2016'dan bu yana sadece 3 milyar avroluk destek verdiğini vurguladı. Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale getirilecek alana öncelikle 1 milyon, izleyen dönemde bir o kadar daha Suriyelinin dönüş yapmasının planlandığını kaydeden Oktay, "Terörden temizlenen bölgelere şu ana kadar ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır" dedi.