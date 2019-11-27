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‘Akıl tutulması had safhada’

‘Akıl tutulması had safhada’
Giriş Tarihi: 27.11.2019

'deki kumpasla ilgili bir değerlendirme de lideri 'den geldi. Bahçeli, "Beştepe'de Sayın Cumhurbaşkanı'yla gizemli bir CHP'linin görüştüğü yalanını ilk servis eden çürümüş ve iftiralarıyla sivrilmiş 'dır" dedi

CHP'deki kumpasla ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. "Beştepe'de Sayın Cumhurbaşkanı'yla gizemli bir CHP'linin görüştüğü yalanını ilk servis eden çürümüş ve iftiralarıyla sivrilmiş Rahmi Turan'dır" diyen Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İşin tuhaf yanı, Kılıçdaroğlu'nun Rahmi Turan'ın iddiasına inanması, ama isim vermekten kaçınmasıdır. Kılıçdaroğlu'nun bildiği ve inandığı nedir? CHP Genel Başkanı bir defa kendi arkadaşlarına güvenmiyor. Krize ve kaosa oynadıkça açık veriyor. Kendi partisindeki alaborayı göremiyor, görmek istemiyor. Bay Kemal'in suyu ısınıyor, kendisine alternatif oluşturma süreci farklı metot ve kanallarla devam ediyor. CHP'deki akıl tutulması had safhadadır."

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