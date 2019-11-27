Baltalı dehşet

İzmir'in Buca ilçesinde Sevgi Polat, kendisine şiddet uygulayan kocası Yakup Polat hakkındaki şikayetini geri aldıktan sonra kocası tarafından baltayla öldürüldü.

İzmir'in Buca ilçesinde, bir süre önce kendisine şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olan, ancak daha sonra çocukları için şikayetini geri alan 48 yaşındaki Sevgi Polat, dün sabah çıkan tartışmada eşi Yakup Polat tarafından baltayla öldürüldü. 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nün ertesi sabahı işlenen kadın cinayetinin zanlısı koca, polisi arayıp eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.



TARTIŞMA YAŞANDI



Olay, dün sabah saatlerinde Buca Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre Yakup Polat ile eşi Sevgi Polat, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Yakup Polat eline aldığı baltayla Sevgi Polat'a vurmaya başladı. Darbelerin etkisiyle talihsiz kadın kanlar içinde yerde kalırken, 155'i arayan Koca Polat, eşini öldürdüğünü söyleyerek kendini ihbar etti. Polis tarafından gözaltına alınan Yakup Polat emniyete götürüldü.



DÖRT ÇOCUK ANNESİ



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevgi Polat'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Mahalle sakinlerinin polise verdiği bilgiler doğrultusunda, biri engelli dört çocukları olan çiftin son günlerde sıkça kavga ettiği ve evlerinden sürekli tartışma seslerinin duyulduğu belirtildi.