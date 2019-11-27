Çıplak saldırgan 15 yılla yargılanacak

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 yaşındaki Tuğçe İne'ye bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulunan ve kaçtığı ormanlık alanda çıplak yakalanan Ramazan Gül (33) ile ilgili iddianame tamamlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 yaşındaki Tuğçe İne'ye bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulunan ve kaçtığı ormanlık alanda çıplak yakalanan Ramazan Gül (33) ile ilgili iddianame tamamlandı. Tutuklu bulunan Gül, 5 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak ve "Cinsel saldırı" ile "Silahlı tehdit" suçlarından 7 yıldan 15 yıla kadar ceza istemiyle yargılanacak. MURAT YALÇIN