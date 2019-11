“Hiç kimseye telkinde bulunmadım”

Başkan Erdoğan Külliye’ye giden CHP’li iddiasıyla ilgili konuştu. “Bu iddianın neresini düzeltelim bilmiyoruz. Böyle bir görüşme olmadı. Gizli saklı hiçbir CHP’li yanımıza gelmedi” diyen Erdoğan, bu kişiye CHP Genel Başkanı olmasını önerdiği iddiasıyla ilgili ise “Hiçbir CHP’liye telkinde bulunmadım çünkü Sayın Kılıçdaroğlu’ndan daha ideal genel başkan olmaz” ifadesini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Beştepe'ye giden CHP'li iddiası ve gündemdeki diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



HER PARTİLİ DAVA NEFERİ



AK Parti seçimden seçime görünen bir parti olmamıştır. AK Parti'nin 17 yıldır bu konumu sürdürmesindeki sırrı merak edenler buraya baksınlar. Halka tepeden bakanların, insanların dertlerini hiçe sayanların devrini sona erdirdik. Eski Türkiye'nin hastalıklı siyaset tarzını çöpe atmakla kalmadık yönetim sistemini de değiştirerek bunu kalıcı hale getirdik. Bölgemizdeki gelişmeler karşısında kararlı bir duruş sergiliyoruz. Partimizde sadece görev değişikliği olur, şahsım başta olmak üzere her AK Partili davamızın tabii neferidir. Bundan daha büyük bir unvan yoktur. Bizim gündemimiz millete nasıl daha iyi hizmet edebileceğimizdir. CHP yöneticilerinin tavrı, bu partinin 28 Şubat zihniyetinden bir milim öteye geçemediğinin işaretidir.



NERESİNİ DÜZELTELİM?



Güya bir CHP'li Külliye'ye gelip gizlice bizimle görüşmüş. Külliye benim şahsi malım değil, milletin evidir. Herkes gibi CHP'lilerin de gelme hakkı vardır. 15 Temmuz'un ardından Bay Kemal de gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde Muharrem İnce de Genel Merkezimize geldi. Seçim sonrası tüm başkanları yine Külliye'de kabul ettik. Londra'da tedavi gören bir gazeteci müthiş bir haber başlığıyla bir iddia ortaya attı. 9 Kasım'da bir CHP'li plakası değiştirilmiş araçla Külliye'ye gelmiş. "Senin CHP Genel Başkanı olman gerekir" demişiz. Bu iddianın neresini düzeltelim. Her şeyden önce gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi. Külliye'ye giren araç da çıkan araç da bellidir.



DAHA İDEAL BAŞKAN OLAMAZ



Hiçbir CHP'liye telkinde bulunmadım çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal genel başkan olmaz. CHP'nin başında kimin olduğundan bize ne. İddiayı ortaya atan gazeteciyi siciline binaen mahzur görmek mümkün. Bugünkü yazısında özür dilemiş. Bu iddianın üzerine doğrudur diye tüy diken genel başkanı ne yapacağız. İddia o kadar saçmaydı ki ilk başta cevap vermeyi zul addettim. Dallanıp budaklanması üzerine cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum diye yalanladım. Kendisi çıkıp hata ettim diyemedi. Yazıyı yazan diyor ki haber kaynağım filanca. O kişi de kaynağım CHP içinden filanca diyor. CHP'liler diyor ki bizim içimizden olmaz. Kılıçdaroğlu diyor ki öyle demek istemedim. Hala bizi suçluyor olmaları trajikomik. Yeni bir senaryo çıktı şimdi; yatta bir aradaydılar. Bir araya geldiği iddia edilenler birbirini suçluyor. İddiayı ortaya atan Sayın İnce de onlar kendilerini bilir diyor. Taht savaşlarını, komplo teorilerini gölgede bırakan bir oyun seyrediyoruz.



MİLLİ FÜZE BOZDOĞAN MÜJDESİ



Başkan Erdoğan, 2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi'nin bir ürünü olan Bozdoğan Füzesi ile ilgili de müjde verdi. Erdoğan, sadece 9 ülkede üretilen havadan havaya füzenin muharip uçağa ve F-16 savaş uçaklarına monte edileceğini bildirirken, ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzelerin uçaktan atışlı testlerinin de önümüzdeki yıl yapılacağını bildirdi.



"CHP'DEN NE KÖY OLUR NE KASABA"



CHP'nin kendi kendine bir orta oyunu oynadığını ve artık bu oyunun bittiğini söyleyen Erdoğan, "Ülkemizin gerçek gündemine dönme zamanı geldi. Milletin artık yakasından düşsünler. Bir gün tek parti faşizmine, bir gün emperyalizmin sözcülüğüne savrulan bir partiden ne köy olur ne kasaba. Milletimiz de bu gerçeği gördüğü için CHP'yi belli bir oy oranının üzerine çıkarmıyor. Kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini bozdu, kendilerini yerden yere atmaya başladılar" dedi.