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’de dönemi

Manisa AK Parti’de Salih Hızlı dönemi
Giriş Tarihi: 27.11.2019

İl Başkanlığı görevinden 'nin istifa etmesinin ardından, başkanlığa atanan görevi devraldı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevinden Berk Mersinli'nin istifa etmesinin ardından, başkanlığa atanan Salih Hızlı görevi devraldı. AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenine Manisa Milletvekili Tamer Akkal, yeni İl Başkanı Salih Hızlı, eski İl Başkanı Berk Mersinli ve partililer katıldı. Görevi bırakan Mersinli'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Salih Hızlı, Akhisar'da 3 dönem belediye başkanlığı yaptığını belirterek, yeni dönemde vatandaşı dinleyen bir politika izleyeceklerini ifade etti. Hızlı, "Akhisar'da doğdum, büyüdüm. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana bünyesinde yer aldım. 3 dönem belediye başkanlığı görevini yürüttüm. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığı görevi tebliğ edildi. Bundan sonra teşkilatla birlikte Manisa'ya hizmet edeceğim" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK / NERMİN UÇTU

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