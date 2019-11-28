Emine Erdoğan’a en anlamlı teşekkür

Dünyada 1 milyon 200 bin çocuk hekiminin üye olduğu çocuk sağlığı kurumu olan Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) yönetimi, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etti.

Dünyada 1 milyon 200 bin çocuk hekiminin üye olduğu çocuk sağlığı kurumu olan Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) yönetimi, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan, IPA yeni dönem başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ev sahipliğinde ilk kez İstanbul'da toplanan heyeti Vahdettin Köşkünde kabul etti. IPA yönetimi ziyarette, Türkiye'ye, Başkan Erdoğan'a ve Emine Erdoğan'a, savaş mağduru ve göçmen çocuklar için yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.