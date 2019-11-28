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Foseptik çukurundan cesedi çıktı

Foseptik çukurundan cesedi çıktı
Giriş Tarihi: 28.11.2019

'in ilçesinde, kendisinden 4 gündür haber alınamayan 'e bağlı Urla Emekli-Sen 'ın (69), zeytin toplarken dengesini kaybederek foseptik çukuruna düşüp öldüğü ortaya çıktı.

İzmir'in Urla ilçesinde, kendisinden 4 gündür haber alınamayan DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen Temsilcisi Harun Bayrak'ın (69), zeytin toplarken dengesini kaybederek foseptik çukuruna düşüp öldüğü ortaya çıktı. Bayrak'ın cansız bedenini Sıra Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki arazide zeytin toplayan vatandaşlar buldu. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası ile darp ve cebir izi bulunmayan Bayrak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

FATİH ŞENDİL

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