İyi Parti’den CHP’ye istihdam uyarısı

İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Millet İttifakı’ndaki ortakları CHP’yi seçim öncesinde verilen istihdam sözleriyle ilgili uyardı. Kendilerine başvuran çok sayıda kişiyi CHP’li belediyelere yönlendirdiklerini belirten Kırkpınar, “Eğer işe alımlar yapılmazsa bizim de söyleyeceklerimiz olur” dedi

İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, önümüzdeki yıl Mart sonu veya Nisan ayı başında yapılacak il kongresinde yeniden aday olacağını söyledi. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Kırkpınar, Millet İttifakı'ndaki ortakları CHP'ye hem HDP ile ilişkileri hem de belediyelerdeki işe alımlarıyla ilgili mesajlar verdi.



İyi Parti İzmir teşkilatında kongre süreci ne zaman başlıyor?

Şubat ayının 2. haftasında ilçe kongrelerini yapacağız. İl kongresi için de ondan sonra 45 gün var. Mart sonu veya Nisan başında onu da gerçekleştireceğiz.





SİYASİ BAKARSAK SIKINTI OLUR



Siz yeniden aday olacak mısınız?

Tabii ki... Bize verilmiş bir görev var. Benim yola çıktığım, birlikte kurullarını oluşturduğumuz il ve ilçe başkanlıklarındaki arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda ve kendi istek arzumla da adayım.



Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı çerçevesinde CHP'ye bir mesajınız oldu. "İttifak içinden biri derse ki, 'Bu ittifakta HDP de var', o zaman bizi çıkarsınlar HDP girsin" dediniz. CHP ile HDP arasında gizli bir ittifak olduğu ve bunun İzmir'de de olduğu belirtiliyor... Son durum nedir?

Ben meselenin gerçek tarafına bakarım. İyi Parti-CHP ittifakı her iki partinin teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılarıyla yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının imzasıyla çıkmış bir ittifak metniyle kuruldu. Peki sandığa bu iki partinin oyu mu girdi, baktığınızda yetmiyor. Demek ki, farklı siyasi düşüncesi olanlar da bize oy vermişler. Benim kişisel değil siyasi bir kimlikle de söyleyeceğim şey, Sayın Genel Başkanımız ile Parti Sözcümüzün de ifade ettiği gibi terörizmle, teröristle arasına mesafe koyamayanlarla bizim hiçbir işimiz olmaz. Ama, araya mesafe koyamayanlara da mesafe koymayanların bu konuyu iyi düşünmeleri lazım. "Bizim toplumun her kesiminden oya ihtiyacımız var" demek başka şey. Meseleye sosyolojik açıdan değil siyasal açıdan bakarsanız bu sıkıntı olur.



HAKKANİYET SÖZ KONUSU



İyi Parti yönetimindeki Tire Belediyesi ile ilgili "Burada 40 kişi işe alındı 20'si İyi Parti, 20'si CHP'den" demiş ve CHP'nin başkan yardımcılıkları ve işe alımlar konusunda verdiği sözleri tutmadığı serzenişinde bulunmuştunuz. Son durum nedir?

Şu an itibariyle o sözlerden biri tutuldu. Menemen'in ardından Ödemiş Belediyesi'nde de İyi Partili bir başkan yardımcısı olacak. İşe alım konusu ise, benim bir açıklamamla ortaya çıkmadı. CHP Tire İlçe Başkanı, "Belediyeye CHP'den adam alınmadı" demişti. Oysa 40 işçi alınmış bunun 20'sii CHP ilçe yönetim kurulundan gelmişti. Böyle hakkaniyet ölçüsünde hareket edilmiş.



Aynı hakkaniyet CHP tarafından size gösterilmedi mi?

Türkiye'nin temel problemi işsizlik. Binlerce insan ittifaktan dolayı belediyelerde iş bulma talebiyle partimize başvuruyor. Biz de bunları belediyelere gönderiyoruz. Tabii adama göre iş olacak değil, işe göre adam olacağı için belediyeler de onların içinden seçecek. Şu an olumlu gidiyor, ama alım henüz başlamadı. Bekliyoruz.



Peki işe alımlar gerçekleşmezse sizin tepkiniz ne olur?

Ben müneccim değilim, alırlar mı almazlar mı ya da alırlarsa sayı ne olur bilmiyorum. Olmazsa da tabi bizim de söyleyeceğimiz şeyler olur...



'TERÖRİZM İNSANLIK SUÇUDUR'



Millet İttifakı'ndaki ortağınız CHP, HDP'yle arasına mesafe koyuyor mu?

Onu biz bilemeyiz...



Sizin söyleminiz bu konuda bir kuşkunuz olduğu izlenimi uyandırdığı için bu soruyu yönelttim.

Kuşku meselesi yok. Terörizm bir insanlık suçudur. İnsanlık suçuna mesafe koymayanlarla bizim işimiz olmaz. Biz ittifakı CHP ile yaparız. Açık söylüyorum, parlamentoda kim olursa olsun terörizmle, teröristle arasına mesafe koyacak. A 'Biz onların temsilcisiyiz de diyebilirler, yaslandık da' diyebilirler. Bunlar ayrı konular. Bu kendi söylemleri. Çünkü bu ülkede Anayasal hak olarak partiler kurulur ve yine yasalar gereği insanlar o partiye üye olur, parti de seçime girer. Oy alırsa yapacak bir şey yok. Onun tedbiri baştan alınır. Yani siz tedbirini alırsınız. Daha önce bu ülkede parti kapatma söz konusuydu. Son düzenleme ile partiler kapatılmıyor, suç kişileri bağlar deniyor. İnsanlar yargı önünde hesap veriyor, suçu yoksa salıveriliyor varsa da tutuklanıyor.



İZMİR'DE ÜYE HEDEFİ 30 BİN



İzmir'de üye sayısınız ne kadar?

17 Ekim 2018'de İl Başkanı olduğumda 4 bin 800 üyemiz vardı. Bunu 13 ayda 12 bine taşıdık. Şu an ilçe başkanlıklarımız ve il yönetim kurulumuz çalışmaları sürdürüyor. Hedef bunu 6 ay içinde 30 bine çıkarmak.