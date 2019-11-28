‘Projeyle gelen başka bir projeyle gider’

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına projeyle geldiğini ve başka bir projeyle gidecek gibi göründüğünü söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına bir projeyle geldiğini ve başka bir projeyle de gidecek gibi göründüğünü söyledi. Bahçeli, "Beştepe'de görüşme yalanına Sayın Cumhurbaşkanı'nın alet edilmesi ayıptır. Türkiye'de siyasi bir skandal varmış gibi dünyaya jurnallemek rezalettir. Kılıçdaroğlu kumpas arıyorsa aynanın karşısına geçip kendisine bakmalıdır" dedi.



KUYRUKLU YALAN



Milletin Kılıçdaroğlu gibi bir siyasi aktörden bıktığına da vurgu yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, 'Tankpalet fabrikası Katar ordusuna bedava verildi, peşkeş çekildi' diyor. Bizi de suçluyor, çamur atıyor. Kuyruklu yalan, ağır bir bühtan! Sürekli konuştuğu fabrikanın ismi bile Tank-Palet değildir. Düğmeyi başından yanlış ilikliyor" ifade etti.