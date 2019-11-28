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‘Tüm müttefikleri koruma kabiliyetimiz var’

‘Tüm müttefikleri koruma kabiliyetimiz var’
Giriş Tarihi: 28.11.2019

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'nin // 'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun ile ilgili savunma planına itiraz etmesi üzerine, Türkiye'nin de Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planına karşı çıktığı iddialarına yanıt verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin YPG/PYD/ PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili savunma planına itiraz etmesi üzerine, Türkiye'nin de Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planına karşı çıktığı iddialarına yanıt verdi. NATO'nun erken uyarı ve gözlem uçakları filosunu geliştirmek için Boeing International ile yapılan anlaşma kapsamında Melsbroek Havalimanı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Stoltenberg, "NATO'nun iç meselelerine girmeyeceğim. Ancak tüm müttefikleri korumak için hem planımız hem isteğimiz hem de kabiliyetimiz var" dedi.

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