CHP İl Sekreteri ölümden döndü

CHP İzmir İl sekreteri Hacer Taş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Filiz Meraklı ile birlikte il başkanlığına giderken yolun karşısına geçtiği sırada minibüsün altında kaldı.

CHP İzmir İl sekreteri Hacer Taş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Filiz Meraklı ile birlikte il başkanlığına giderken yolun karşısına geçtiği sırada minibüsün altında kaldı. Olay yerinde bulunanların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Taş'ı Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, tedbir amaçlı olarak müşahede altına alındığı öğrenildi.