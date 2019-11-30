Sevgili oğlum, sen bu satırları hiç okuyamadın

2002 yılında 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay’a 2023’te okusun diye mektup yazan Zehra Dolunay, oğlu Haziran ayında şehit düşünce, mektubu geri aldı ancak açamadı

İzmir'de 29 Ekim 2002 yılında 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay'a ve diğer oğlu Gökhan Dolunay'a 2023'te okusun diye mektup yazan Zehra Dolunay, teğmen olan oğlu Haziran ayında şehit düşünce, PTT Genel Müdürlüğü'ne başvurarak aynı zarfa koyduğu mektupları geri aldı. Bornova'daki evinde gözyaşları içinde mektubu teslim alan anne Zehra Dolunay, sımsıkı sarıldığı mektubu açamadı. Yeni Asır'a konuşan anne Zehra Dolunay, "Mektupta ne yazdığımı hatırlamıyorum. Mektubu açamadım, açar mıyım da bilmiyorum. Diğer oğlum ve şehidimin eşiyle birlikte karar vereceğiz" dedi.



100. YIL KAMPANYASI



İzmir'de Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü'nde şef olarak çalışan 51 yaşındaki iki çocuk annesi Zehra Dolunay, PTT Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında başlatılan "Cumhuriyet'in 100. yılına mektup" kampanyası kapsamında, oğulları Güngör ve Gökhan Dolunay için mektup yazdı.





DUYGU DOLU ANLAR



Dolunay'ın büyük oğlu Jandarma Teğmen Güngör Dolunay geçtiğimiz Haziran ayında, Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Acılı anne, oğlu 2023'te okusun diye yazdığı mektubu PTT yetkililerine başvuru yaparak geri istedi. PTT yetkilileri de, şehit annenin bu çağrısına kayıtsız kalmadı. PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, PTT İzmir Başmüdür Yardımcısı Abdullah Sarıboğa, PTT İzmir Pazarlama ve Satış Müdürü Barış Atilla ve PTT İzmir Değerli Kağıtlar Şube Müdürü Hamdi Dereli, şehit annesi Zehra Dolunay'ı Bornova'da ikamet ettiği evinde ziyaret etti. PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, Zehra Dolunay'ın oğlu için yazdığı mektubu anneye elleriyle geri verdi. Şehit annesi Zehra Dolunay'ı DMO lojmanlarındaki evinde ziyaret eden PTT yetkilileri, annesinin şehit oğlu için yazdığı mektubu geri verirken duygu dolu anlar yaşandı.



SIMSIKI SARILDI



Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın annesi Zehra Dolunay'ın, oğluna şehit olmadan önce 29 Ekim 2002 tarihinde yazdığı, 2023 yılında okuması için PTT'den gönderdiği mektubu, kendi başvurusu ile evinde geri teslim aldığı anlarda gözyaşları sel oldu. Mektubu geri alan şehit annesi gözyaşlarına hakim olamadı. Zarfa sımsıkı sarılan anne Dolunay o mektubu açamadı.



YENİ ASIR'A KONUŞTU



Anne Zehra Dolunay, şehit oğluna ve küçük oğluna yazdığı mektupları teslim aldıktan sonra, "Ben bunu iki oğluma sürpriz olsun, çocuğuma bir anı kalsın diye yazıp göndermiştim. O gün de PTT'nin bu etkinliğinin son günüydü ve son saatlerde belki de en son benim işlemi almışlardı. Şehit oğluma yazdığım ve Gökhan'a yazdığım iki mektubu istedim, geri geldi" diye konuştu.



'NE YAZDIĞIMI HATIRLAMIYORUM'



Anne Dolunay, mektupta ne yazdığını hatırlamadığını belirterek şunları aktardı: "Şehit oğlumla kardeşi Gökhan, aynı anda açıp okusunlar istedim. Ancak olmadı, şimdi ne yazdım, bilmiyorum. Ama açıp açmamaya tek başıma karar vermeyeceğim. Oğlum Gökhan ve şehidimin eşi ile birlikte karar vereceğiz. Ben aslında açmak istemiyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL