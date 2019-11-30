Suçlanan öğretmene veliler sahip çıktı

İzmir'de bir baba, kızına vurduğu iddiasıyla öğretmen G.B.'den şikayetçi oldu. Sınıftaki diğer öğrencilerin velileri ise öğretmenlerine destek verdi.

İzmir'de bir baba, kızına vurduğu iddiasıyla öğretmen G.B.'den şikayetçi oldu. Sınıftaki diğer öğrencilerin velileri ise öğretmenlerine destek verdi. Mustafa Urcan İlkokulu 4'üncü sınıfta okuyan S.S.'nin babası Hakan S. "Kızımın kafasına, İngilizce kitabını evde unuttuğunu söylediği için kitapla vurmuş. Okuldan haber geldi, kızımı ambulansla hastaneye kaldırmışlar" dedi. Öğretmen G.B. de polis merkezine giderek Hakan S.'den şikayetçi oldu. Velilerden Ekrem G., "Sınıftaki çocuklar S.'nin kitabı kendi kafasına vurduğunu söylüyor. Zaten sık sık arkadaşlarına, 'Öğretmen bizi dövüyor diyelim' diyor. Öğretmenimiz G.B. hanım masum" dedi.