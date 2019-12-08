Sinan Güleç kızıyla barıştı karısıyla başı dertte!

Yatsan’ın eski sahiplerinden Sinan Güleç, 1 milyon dolara yapay böbrek aldığı ve istediği parayı verdiği hasta kızı Nur Güleç ile arasındaki buzları eritti. Ama bu kez de boşanacağı karısı Gülten Güleç, 80 milyonluk malvarlığının yarısına göz dikti.

Türkiye'nin sayılı mobilya, yatak ve baza üretim firmalarından Yatsan'ın eski sahiplerinden Sinan Güleç, kızına 1 milyon dolara ABD'den yapay böbrek alıp istediği parayı da verdikten sonra baba-kız arasındaki buzlar eridi, davalar geri çekildi. Ancak Sinan Güleç'in başı bu kez eşi Gülten Güleç'le derde girdi. 75 yaşındaki adamdan boşanmak isteyen Gülten Güleç, eşinin iddiasına göre 80 milyon lirayı bulan mal varlığının yarısını istiyor. Avukatlar şimdi çiftin evlenmeden önceki ve sonraki mal varlıklarının belirlenmesine çalışırken, işadamının akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor çıkarılıyor.

BABASINA DAVA AÇMIŞTI

2011'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç kalan Sinan Güleç ile emekli öğretmen olan kızı Nur Güleç (48) arasındaki mal paylaşımı anlaşmazlığı geçtiğimiz aylarda adliyeye yansımıştı. Ortak hesaplarındaki 11 milyon liradan 3 milyon eksilince gerçeği öğrenen Nur Güleç, babasına vasilik davası açmıştı. Yapılan araştırmada Sinan Güleç'in, felç olunca toplam değeri 20 milyon lira olan Urla Kekliktepe'de bir malikane, Narlıdere Sahilevleri'nde bir lüks villa, Menderes'te bir villa ve Kemeraltı'nda bir dükkan ile bankadaki paralarını kendisine bakan Gülcan Eren'in üzerine geçirdiği ortaya çıkmıştı.

GİDERLERİNİ KARŞILADI

Babasına vasilik davası açan Nur Güleç o günlerde Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Babam sağlıklı değil, doğru düşünemiyor. Kanser tedavisi görüyorum, yaşamak için para yardımı istediğimde bile babam kabul etmiyor" demişti. Tüm bu yaşananların ardından sürpriz bir gelişme oldu. Hastalığıyla mücadele eden işadamı Güleç, mahkemelik olduğu kızı Nur Güleç ile barıştı. Kanser ve böbrek hastası kızı Nur Güleç'i affeden baba, tüm sağlık giderlerinin karşılanması ve davalardan vazgeçilmesi için avukatı Hayrullah Çuhadaroğlu'na talimat verdi. Kızını organ nakli için ABD'ye gönderen Güleç, New York'ta özel bir hastaneye kızı için 1 milyon dolara yapay böbrek siparişi verdi. ŞİMDİ EŞİ İLE DAVALIK

Yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü çeken Sinan Güleç'in 3 kez kanser yüzünden ameliyat geçiren ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kızı Nur Güleç'le barış ilan etmesinin ardından, bu kez başı boşanmak aşamasındaki eşi Gülten Güleç'le dertte. Alınan bilgiye göre Gülten Güleç, boşanma davası süren işadamı eşinin 80 milyon liralık mal varlığının yarısını istiyor. Sinan Güleç'in avukatlarının ise işadamının mirasının evlilikten önce satın alınan mal varlığı olduğu için araştırma başlattığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL