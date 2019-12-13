Gökdelen tartışması Meclis’e taşındı

Konak Pasaport’a yapılması planlanan gökdelen ile ilgili İZMİR’İ İKİYE BÖLEN TARTIŞMA Belediye Meclisi’ne taşındı. Konak Belediye Başkanı Batur bu projeye karşı olduklarını yinelerken, Tunç Soyer ise “Batur’un Hem yatırımcının hem İzmirlinin menfaatlerini koruyacağına inanıyorum” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Tunç Soyer'in başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde, Zorlu Holding tarafından Konak Pasaport bölgesine yapılacak gökdelen projesi tartışmalara neden oldu. AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Başkan Soyer'in önceki gün yaptığı, "İçime sinmiyor diyerek yalan söyleyebilirdim" sözlerini hatırlatarak, "Demek ki burada yalan söyleyen bir grup var" dedi. Bunun üzerine Soyer, Boztepe'nin açıklamasına müdahale ederek, "Yok, nereden çıkardınız? Öyle bir laf var mı? Siz dileğinizi söyleyin. Öyle bir açıklama yok" diye konuştu. Boztepe de bunun üzerine, "Siz yok diyorsanız, yoktur" yanıtını verdi.



2008 YILINDAN BU YANA

Daha sonra söz alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 2008 yılından bu yana meslek odalarının bu konudaki karşı duruşları ve mahkemeye taşıdıkları itirazların bulunduğunu hatırlatarak, "Şehir plancıları odamız dava açmış. Devam eden dava var. 5 Aralık 2018 tarihinde de adı geçen gökdelenin ruhsatı verilmiş Konak Belediyesi tarafından. Dikkat edilmesi gereken dava sürecinin devamı açısından ruhsat verilmesidir. İçime sinmediğini bir mimar olarak ifade ettim. Konak'ın kalbine saplanan hançer olarak ifade ettim, aynı noktadayım" ifadelerini kullandı. Yerel seçimlerde aday olduğu zaman Konak'ta yüksek yapıların yapılmaması konusunda İzmirlilere söz verdiğini belirterek, "Firmanın kenti yönetenlerle alay edecek şekilde 'ister 2, ister 160 kat yaparız' demesi de kabul edilemez. Hukukun bize verdiği yetkileri kullanarak, sivil toplum örgütleri ve odaların hassasiyeti göze alınarak bu konu ortadan kaldırılacaktır. İzmir kamuoyu rahat etsin. Bu konu artık hukuka gitmiştir" dedi.





'BAŞKANA GÜVENİYORUM'

Başkan Soyer ise, "Konak Belediye Başkanımıza sonuna kadar güveniyorum. Hem yatırımcının hem İzmirlinin menfaatlerini koruyacağına inanıyorum. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum" diye konuştu. Mecliste ayrıca Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu da kuruldu.



'İZMİRLİLER SİZİN TİYATRONUZU İZLEMEK ZORUNDA DEĞİL'

AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, gökdelen tartışmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un açıklamalarını eleştiren Kaya, "CHP'nin geleneksel "tavşana kaç, tazıya tut" siyasetinden örnekler. İzmirli hemşehrilerimizin aklıyla alay etmeyi bırakın, bu kentin insanları sizin basit tiyatronuzu izlemek zorunda değil" ifadelerini kullandı.



AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ HIZAL 'TARAFLAR BİR ARAYA GELMELİ'

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal hala devam eden bir sürecin bulunduğunu belirterek, "Bir taraftan yatırımcının kentimize gelmesini bekliyoruz, bir taraftan hassasiyetlerimiz var. Siz, 'İstemezükçü bir algı yaratılmak isteniyor' diyorsunuz ama İzmir'e niye 1 milyon turist geliyor? Niye 5 milyon değil?" dedi. Hem yerel yönetimlerin hem de şirket yetkililerinin bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Hızal, "Bugün bu şehirde bunun tartışılması bizim ortaya koymuş olduğumuz tüm soruların cevabını veriyor. Bu tartışmalardan sıyrılmamız gerekiyor. Bu firmanın temsilcileriyle ortak noktayı bulma adına adım atılabilir" dedi.