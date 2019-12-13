Netflix için boykot çağrısı! Hristiyanları da ayağa kaldırdı! Hz. İsa'yı eşcinsel gösteren dizi...

Netflix'in Hz. İsa'yı eşcinsel gösteren 'The first temptation of Christ' (Mesih'in ilk günahı) dizisine boykot çağrısı yapıldı. Boykot çağrısına destek veren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu milletvekili Eduardo Bolsorano "Halkın yüzde 86'sının inancına saldırmaya değer miydi?" diyerek tepki gösterdi. Brezilya'nın Pernambuco eyaleti Piskoposu Henrique Soares da Costa ise, "Üyeliğimi iptal ettim." dedi.

Brezilya'da bir milyondan fazla kişi, internet üzerinden video izleme platformu Netflix'te Hz.İsa hakkında yayınlanan bir komedi dizisi için boykot çağrısında bulundu. Netflix'te 3 Aralık'ta yayınlanan dizide Hz. İsa'nın eş cinsel olarak gösterilmesi başta Hristiyan cemaati olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekti.

HZ. İSA'YI EŞCİNSEL GÖSTERDİLER



YouTube'da tanınan Porta dos Fundos Brezilyalı komedyen grubunun, "The first temptation of Christ" (Mesih'in ilk günahı) adlı dizide Hz.İsa'yı canlandıran karakter, erkek arkadaşını ailesi ile tanıştırıyor.





NETFLIX'E BOYKOT BAŞLADI



Söz konusu sahnelerin yarattığı şok etkisiyle Alex Brindejoncy adlı bir kişi Change.org internet sitesinde başlatığı imza kampanyası ile Hristiyanların inancıyla alay edildiği gerekçesiyle Netflix'i boykot etme çağrısında bulundu.

Kampanyaya destek veren kişi sayısı, perşembe akşamı TSİ 20:50'de toplam 1 milyon 120 bine ulaştı.

BOLSONARO: HALKIN YÜZDE 86'SININ İNANCINA SALDIRMAYA DEĞER MİYDİ



Boykot çağrısına destek verenler arasında da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu milletvekili Eduardo Bolsorano da bulunuyor.

Oğul Bolsoranro, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğünü destekliyoruz, fakat bunun için halkın yüzde 86'sının inancına saldırmaya değer miydi?" diyerek Netflix Brezilya ve dizi yapımcılarına tepki gösterdi.

PİSKOPOS: NEFLİX ÜYELİĞİMİ İPTAL ETTİM



Dizinin "kaba ve saygısız" olduğunu vurgulayan Brezilya'nın Pernambuco eyaleti Piskoposu Henrique Soares da Costa ise, Netflix üyeliğini iptal ettiğini ve platformun "şeytani bir güç tarafından ele geçirildiğini" iddia etti.

Netflix ise boykot çağrılarına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de Netflix'te yayımlanan birçok dizi, film ve çizgi filmde LGBTİ+ propagandası yapılarak eşcinselliğin özendirildiği tartışması gündeme gelmişti.