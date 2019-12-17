Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık." dedi. Öte yandan "Birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek, dışlayacak, onları düşmanlaştıracak hiçbir üzücü olay yaşanmadı." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



"TÜRKİYE YARDIMDA DA MİLLİ GELİRE ORANLA DÜNYANIN 1 NUMARALI ÜLKESİDİR"

Umut yolculukları maalesef çoğu zaman ölümle, felaketle sonuçlanıyor. Sadece son 7 yılda kadın ve çocuk 20 bin insan azgın dalgaların kurbanı oldu. Sahra çölünün cehennem sıcağında binlerce masum hayatını kaybetti.



Bugün mülteci sorunu diye genelleştirdiğimiz meselenin arka planında büyük bir dram, acı bir gerçek vardır. Sahile vuran minik çocuk cesetleri bunun görmezden gelinemeyeceğini göstermiştir.



Bunları BM verilerine göre dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkenin devlet başkanı olarak sizlere hitap ediyorum. Ayrıca Türkiye yardımda da milli gelire oranla dünyanın 1 numaralı ülkesidir.



Başkan Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'ne gelişinde BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements tarafından karşılandı.

"BİZ IRK, DİN, DİL, ETNİK KÖKEN AYRIMI YAPMADAN HERKESE KUCAK AÇTIK"

Türkiye düzensiz göç yükünü en ağır hisseden ülkedir. Sadece 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.



İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık.

Birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek, dışlayacak, onları düşmanlaştıracak hiçbir üzücü olay yaşanmadı.

Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez.



Mülteci meselesinin bu insanlara bizim gibi layıkıyla ev sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır.

(Mülteciler) Vicdanları yaralayan bu sorunun sürdürülebilir şekilde çözülmesi ancak küresel düzeyde atılacak adımlara bağlıdır.



Mültecileri kendi topraklarında tutacak, ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına döndürecek formüllerin devreye alınması gerekiyor.



Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler, en az terörle mücadele kadar önemlidir.



"DÜNYA DEVLERİ İŞ DESTEĞE GELİNCE SESSİZ"

Küresel sahiplenme konusunda halen arzu edilen seviyenin çok altındayız. Gelin güvenli bölge tesis edelim dediğimde liderlerin hepsi gayet güzel diyorlar. Çünkü ortada bir terör koridoru var. Haydi plan hazır beraber yapalım, destek verin dediğimizde sadece bize gülücük atıyorlar. Dünyanın devleri desteğe gelince kaçıyor.



"DİKENLİ TELLER SİZİ KORUMAZ"

Hepsinden daha önemlisine geliyorum. Myanmar, Arakan sorunu. Açlık var, sefalet var. Barınacakları yer yok. Hep birlikte insana sahip çıkan, insan diye bir derdi olan bütün ülkelerin destek vermesi lazım. Bu konuda BM mülteci yüksek komiserliğini bizim yalnız bırakmamamız lazım. Bu meseleye sadece güvenlik ve çıkar penceresinden bakarak bu sorun çözülemez. Dikenli tellerin sizi koruyacağını sanmak yanılgıdır. Mülteci gelmesin diye botları batırmaya varana kadar ilerlediler. Mülteci düşmanlığı üzerinden oy yarışına giren siyasetçileri bile gördük.