Gamze’mi geri verin

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP’nin İl Başkanlığı önünde tam 106 gündür nöbet tutan Diyarbakır annelerine bir katılım da İzmir’den geldi. Lise son sınıfta okuduğu sırada kaçırılan kızı Gamze için Diyarbakır’a gelen Mehmet Laçin, “Sizde zerre kadar vicdan varsa evladımı geri verin. Kızımdan haber almadan bu kapıdan ayrılmam” dedi

ocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine İzmir'den bir baba daha katıldı. İzmir'den 8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gamze için Diyarbakır'a gelen Mehmet Laçin, evladına kavuşma ümidiyle HDP il binası önündeki oturma eylemine dahil oldu. Laçin, yaptığı açıklamada, kızının lise son sınıfta okurken HDP'liler tarafından 2011 yılında dağa kaçırıldığını belirterek, kızını almadan oturma eyleminden ayrılmayacağını söyledi.İl binası önünde eylem yapan diğer aileler gibi evladından ayrı kaldığını ve yıllardır üzüntü içinde olduğunu ifade eden Laçin, "Evladımı istiyorum. Çocuğumun kim tarafından götürüldüğünü biliyorum. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Ölü ise ölüsünü istiyorum. Evladımın eline silah verdin, bomba verdin, 'ya öleceksin ve sen öldürdün kızımı. Kızım ve onun gibi gençleri kalkan olarak kullanıyorlar" dedi.Evladına hasret kalmasına neden olan PKK ve HDP'ye tepkisini dile getiren Laçin, "HDP elini vicdanına koysun. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyorsunuz. Bu devlette herkesin vatandaşlık hakları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağına saygı duymalarını istiyorum. HDP ve PKK'ya diyorum ki eğer sizde zerre kadar vicdan, acıma duygusu, anne, baba yüreği varsa evladımı bana teslim edin. Artık dayanamıyorum, uykularım kaçıyor, unutamıyorum. Evladımın hayalleri vardı. Gençliği gitti. Evladım yuvasına dönsün. Kızımın okuması da elinden gitti. Eline silah verilip dağa çıkarılması aklımın ucundan geçmiyordu. Bu kapıda kızımın kaçırılmasından sorumlu oldukları için bekliyorum. Kızımdan bir haber almadan buradan ayrılmayacağım" diye konuştu.