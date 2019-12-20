Kılıçdaroğlu’nun korumalarından kadına sert müdahale

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Şişli Belediyesi'nin "Komşu Masa" açılış töreninde pankart açmak isteyen bir kadına Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından yapılan sert müdahale tepki çekti. Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da hazır bulunduğu törende sahne çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti.



'CANAN' YAZIYORDU

Yapılan müdahale ile yere düşen kadın, korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından apar topar yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı. Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı tam olarak görülemese de "Canan" kelimesi dikkatlerden kaçmadı.