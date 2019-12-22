Mansur Yavaş’ı FETÖ aday yaptı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 25 milyon rüşvet istediğini iddia eden CHP eski Milletvekili Sinan Aygün çarpıcı bir iddiada bulundu. Aygün, kendisine CHP'den aday olmayı teklif ettiğinde, 'Bunu hakaret sayarım' diyen Yavaş'ın daha sonra FETÖ'cü Ayhan Atalay'ın iknasıyla aday olduğunu iddia etti. BİR dönem Yavaş ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, "Yavaş'a CHP'den aday olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. Ve aday oldu" dedi. Üzerine gelinirse 2014 seçimlerinin hesabını soracağını da söyleyen Aygün, "Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı" ifadelerini kullandı. SİNAN Aygün'ün, Başkan Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddialar ve sonrasındaki açıklamaları İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Bakanlık, Yavaş hakkında ortaya atılan iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.



MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

ESKİ CHP Milletvekili ve eski ATO Başkanı Sinan Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti.

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