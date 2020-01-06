İzmir’in dağlarında hizmetle çiçek açar

Konak Belediyesi’nin eski Başkanı Ahmet Sarışın, İzmir’in gelişmesi için dev projelere ihtiyacı olduğunu söyledi. Yol, köprü, yerli otomobil, Marmaray ve Kanal İstanbul’un birer hizmet olduğunu söyleyen Sarışın, “İzmir hiçbir alanda gelişmiyor. Çimen çiçek, çayır böcek, çalgı çengiyle bu işler yürümüyor. İzmir’in dağlarında ancak hizmetle çiçek açar” diye konuştu

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği'nin İzmir'deki yönetim kurulu toplantısında konuşan Konak Belediyesi'nin eski Başkanı CHP'li Ahmet Sarışın çarpıcı açıklamalar yaptı. İzmir'in gelişmesi için köklü projelere ihtiyaç olduğunu belirten Sarışın, "Çimen çiçek, çayır böcek, çalgı çengiyle bu işler yürümüyor. Kentler böyle gelişmez ekonomiyle, yatırımla gelişir" dedi.

ÇİMEN ÇİÇEKLE OLMAZ

Atatürk'ün "Vatan sevgisi ona hizmetle ölçülür" sözünü hatırlatan Sarışın, "Yol, köprü, yerli otomobil, Marmaray, Kanal İstanbul, tüneller, parklar birer hizmettir. Yapılanı her zaman takdir edeceğiz. İzmir Türkiye'nin en büyük kenti lafı hikaye. En güzel kenti hikaye, demokrat kenti hikaye. Bunlar Dede Korkut hikayeleri gibi herkese anlatılıyor. Çekirdeğe çiğdem deriz, domatese domat deriz. Simite gevrek deriz bunların hepsi palavra. İzmir sanayide ticarette turizmde gelişmiyor büyümüyor. Herkes hikaye anlatıyor. Geçen gün dört arkadaş İstanbul'a 2 buçuk saatte gitti. 500 lira yol, 500 lira mazot parası verdik. Uçakla gitsek daha fazla para verecektik. Vatan sevgisi hizmetle ölçülür. Hiç kompleks yapmadan ülkeye hizmet için kim bir çivi çaktıysa onu alkışlayacağız" diye konuştu. Sinema Sanatçısı kızı Duygu Sarışın ile opera sanatçısı olan kızı Müge Sarışın'ı İstanbul'da yaşadıkları için çok özlediğini anlatan Sarışın, "İki tane çocuğum var utanarak ve üzülerek söylüyorum. Kızlarım İstanbul'da. Onlardan ayrı olduğum için üzülüyorum. İstanbul'da yaşıyorlar neden çünkü İzmir'de iş yok aş yok. İzmir büyümüyor, gelişmiyor. Belediye başkanları kenti büyütemiyor, geliştiremiyor. İzmir'de her gün trafikte araç sayısı artıyor ve yollar bu yükü kaldırmıyor" dedi.



Oyuncu kızı Duygu Sarışın (solda) ile opera sanatçısı kızı Müge Sarışın'ı İstanbul'da yaşadıkları için çok özlediğini anlatan Sarışın, "İki kızım, utanarak ve üzülerek söylüyorum, İstanbul'da yaşıyor. Neden? Çünkü İzmir'de iş yok, aş yok" dedi.

İZMİR MERKEZ OLMALI

Sarışın, "Çimen çiçek, çayır böcek, çalgı çengiyle bu işler yürümüyor. Kentler böyle gelişmez, ekonomiyle gelişir, yatırımla gelişir, metro tek başına bir ulaşım aracı olarak yeterli değil. Ona göre yollar viyadükler yapılmalı. Kent trafiği rahatlatılmalı. Spor yaparak oynayarak zıplayarak bu işler olmuyor. Kızlarım İzmir gelişemediği için İstanbul'a gitti. Çünkü İzmir, her konuda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da İstanbul'daki altyapıya sahip değil. İzmir kültür ve sanatın merkezi olmalı. İzmir'in dağlarında ancak turizmle, ticaretle sanayiyle kalkınmayla çiçekler açar. Belediyeler herkes için bir iş kapısı olmayabilir ama bu konuda öncülük edebilirler" ifadesini kullandı.

TOLGA TEKİN