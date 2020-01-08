Balistik füze nedir? İşte balistik füzenin özellikleri

İran'ın ABD üslerine saldırı düzenlemesinin ardından 'Balistik füze nedir?' sorusu gündem oldu. İran-ABD gerilimini yakından takip edenler balistik füzenin özelliklerini araştırdı. İşte balistik füzeyle ilgili detaylar...

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenlemesinin ardından 'Balistik füze nedir?, Balistik füzenin özellikleri nelerdir?' sorusu merak konusu oldu. İşte balistik füzeyle ilgili detaylar...

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.

BALİSTİK FÜZENİN MENZİLLERİ NELERDİR?

Kısa menzilli balistik füze: (Short-range ballistic missile SRBM) 150 ile yaklaşık 1000 km menzil aralığı olan sistemdir

Orta menzilli balistik füze: (Medium-range ballistic missile (MRBM) yaklaşık 1000 ile 3000 km menzil aralığı olan sistemdir.

Kıtalararası balistik füze (KABF): (Intercontinental ballistic missile ICBM) 5000km ve üzeri menzil aralığı olan sistemdir.

Slbm Submarine-launched ballistic missile - Denizaltından atılan balistik füze

BALİSTİK FÜZE ÖZELLİKLERİ NELER?

Balistik füzeleri özel yapan şeyler; dik veya dike yakın açıyla fırlatılmasıyla atmosfer tabakalarını geçerek troposfer aşması ve dışına çıkması suretiyle neredeyse uzayda hareket etmeleri ve yer çekimi etkisini azaltarak hedefe yaklaştığında troposferde yüksek hıza geçip hedefe dalış yapmasıdır. Bu hız 7km/sn olarak belirtilmekte olup hedef için böyle bir füzeyi tespit edip durdurmak bir hayli zordur. Tabi ki bu kısımda yaşanan gelişmeler doğrultusunda elbette anti balistik füze sistemlerinde ilerlemeler olmaktadır.

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