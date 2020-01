İran onlarca füzeyle ABD üssünü vurdu! Savaşın fitili ateşlendi

İran ABD'yi vurdu, tüm dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirdi. Pentagon ve Beyaz Saray, Irak'taki hava üslerinin vurulduğunu doğrularken, ABD Başkanı Trump da ekibi acil toplantıya çağırdı.

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürülmesinden sonra dünyayı titreten ve ABD-İran savaşına doğru giden gerilimde sıcak gelişmeler yaşanıyor.Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaştı.

BEYAZ SARAY DOĞRULADI

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

PENTAGON: İRAN ÜSLERİMİZE SALDIRI DÜZENLEDİ



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



İRAN MEDYASI: İKİNCİ DALGA FÜZE SALDIRISI BAŞLADI

İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu. Pentagon, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

'ÇOK DAHA SERT VE EZİCİ KARŞILIK VERİRİZ'



İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.



BEYAZ SARAY'DA ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI



Öte yandan söz konusu saldırıların hemen ardından Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyinin bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi.



Toplantı için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Beyaz Saray'a gelen Savunma Bakanı Mark Esper'in elinde kalın bir dosya olduğu bilgisi Amerikan medyasına yansıdı.

Diğer yandan Pence'in ofisi, Başkan Yardımcısının, söz konusu saldırılar hakkında Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı.



BEYAZ SARAY: TRUMP, ABD ÜSLERİNE SALDIRILARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Başkan Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.



Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, İran'ın Irak'taki bir Amerikan üssüne füzelerle saldırı düzenlediği haberlerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.



Grisham, açıklamasında, "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırı haberlerinin farkındayız. Başkan konuyla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki üslerini vurması sonucu ekibiyle acil kodlu toplantıya başladı.



TRUMP'TAN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki 2 ABD üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." değerlendirmesinde bulundu.



ABD Başkanı Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırısı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Saldırı sonrasında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapan Trump, paylaşımında seçtiği ifadelerle rahat bir tavır ortaya koymaya çalıştı.



Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." ifadelerini kullandı.

"ABD MÜDAHALESİ TOPYEKÜN SAVAŞA NEDEN OLUR"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, ABD'nin karşı bir askeri eyleminin bölgede topyekün bir savaşa neden olacağını belirtti.

Aşena tweetinde "ABD'nin karşı bir askeri eylemi, bölgede topyekün bir savaşa neden olur. Ancak Suudiler farklı bir yol seçebilirdi - tam barış içinde olabilirlerdi" yazdı.

"GERİLİM TIRMANDIRMAK VE SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD üslerine saldırı ile ilgili 'İran, vatandaşlarımıza ve üst düzey yetkililerimize korkakça düzenlenen silahlı saldırının ardından Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır. Gerilimi tırmandırmak ve savaş istemiyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız.' açıklamasında bulundu.

TELEKOMÜNİKASYON BAKANI'NDAN ABD'YE...

İran Telekomünikasyon Bakanı Mohammad Javad Azari Jahromi ABD'nin Irak'taki füze saldırısının ardından "Bölgemizden defol!" tweeti attı.

İRAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ

Ukrayna Havayollarına ait bir yolcu uçağının teknik nedenlerden dolayı düştüğü açıkladı.

İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra düştü.

İran devlet televizyonunun haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.

Uçakta 180 yolcunun olduğu belirtildi.

İRAN'DA NÜKLEER TESİS YAKINLARINDA DEPREM

İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05:50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.