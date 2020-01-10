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’e 80 yıl hapis verildi

Cafer Tekin İpek’e 80 yıl hapis verildi
Giriş Tarihi: 10.1.2020

finansörü Kozaİpek davasında kararını açıklayan mahkeme, 'in tutuklu kardeşi 'i 79 yıl 8 ay 21 gün, annesi 'i ise 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

FETÖ finansörü Kozaİpek davasında kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Akın İpek'in tutuklu kardeşi Cafer Tekin İpek'i 79 yıl 8 ay 21 gün, annesi Melek İpek'i ise 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, söz konusu holdingde yaklaşık 6 milyar dolara tekabül eden yüzde 55'lik hisselerden haksız kazanç elde ettiğine hükmettiği 5 sanığın paylarının hazineye devrine karar verdi.
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