Ukrayna'dan İran açıklaması: Resmi özür ve tazminat bekliyoruz

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamasının ardından Ukrayna'dan açıklama geldi.
İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamasının ardından Ukrayna'dan açıklama geldi.
Yapılan açıklamada "İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz" denildi.
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