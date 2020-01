Fuar'daki yıkıma suç duyurusu

İzmir Fuar Kültürpark’taki yıkımlarla ilgili Sancar Maruflu’nun isyanı ses getirdi. Yeni Asır’ın manşetiyle birlikte konu İzmir’in gündemine gelirken, Maruflu bu yıkımları yapan ve göz yuman Büyükşehir yetkilileriyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı

Yeni Asır'ın, İzmir'in duayen isimlerinden Sancar Maruflu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta tahliye ettirdiği tarihi gazino ve restoranlarda yapılan yıkımlara isyan eden açıklamalarıyla ilgili manşet haberi büyük yankı uyandırdı. İzmir Atatürk Ormanı'nı ve Kültürpark'ı Koruma Derneği Başkanı da olan Sancar Maruflu, bu yıkımları yapan, yaptıran ve göz yuman Büyükşehir yetkilileriyle ilgili bu hafta başında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bu yapıların Kültürpark doğal SİT ilan edilirken korunacak eserler envanterine alındığını ifade eden Maruflu, "Bunlar tescilli yapılar. Bunların bu şekilde paldır küldür yıkılması büyük suç" diye konuştu.

'SOYER'İN HABERİ YOKMUŞ'

Yeni Asır'ın dünkü haberinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisini aradığını söyleyen Maruflu, bu yıkımlar konusunda art niyetli bazı bürokratların Soyer'i de oyuna getirdiğine inandığını söyledi. Soyer'in bu yıkımlardan haberinin olmadığını ifade eden Maruflu, "Soyer sadece tahliye kararı alındığını biliyor, yıkım onun için de sürpriz olmuş" diye konuştu. Belediyenin bu binalardaki kiracılarla yaptığı anlaşmaların açık olduğunu ifade eden Maruflu, "Anlaşmalara göre eğer Büyükşehir kiracılarını çıkartmaya karar verirse, kiracıların mülkü belediyeye o haliyle teslim etmesi gerekiyor. Belediye ayrıca teslim aldığı kişiye de bu yapılar üzerinde bir şey yaptırmak istiyorsa yaptırır. Mukavale sona erdikten sonra tahliye kararı alınmışsa kiracı orayı terk ederken her şeyi belediyeye bırakarak gider, sadece özel eşyalarını alır. Burada da her şeyin belediyeye bırakılması lazımdı. Ama burada belediye yetkilileri yıkımları bu kiracılara yaptırmış. Gayri nizami bir şekilde, paldır küldür yıkılmış her şey. Sağlam olan yapılar harabeye çevrilmiş" dedi.

'BURADA İKİ TÜR SUÇ VAR'

Burada iki tür suç olduğunu dile getiren Maruflu, "İlki belediyenin yaptığı anlaşmaları takip etmemesidir. Devlet malı, kamu malı yok edilmiştir. Korunması gereken yapılarla ilgili envanterde, yıkılan Ada Gazinosu, Göl Gazinosu, Golf Restoran var. Fuar'daki göl, havuzlar, lunapark alanı gibi bir sürü yer var. Bunlar belediyeye ait yerler. O yüzden bu yapıların yıkılması kanuna aykırıdır. Oradaki hangarlar SİT kapsamında değil. İzmir Sanat binası da kaçak olarak inşa edilmiştir. Belediye bu kaçak yapı ve hangarları yıkacağına kalkıyor bu SİT kapsamındaki binaları yıkıyor ve yıktırıyor" diye konuştu.



'SOYER OYUNA GETİRİLDİ'

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir alıp veremediği olmadığını kaydeden Sancar Maruflu, "Bizim şikayetçi olacağımız İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küldeden olatürpark idaresi gibi ilgili birimlerdeki yetkililer. Ben bu olayda Aziz Kocaoğlu taraftarı olan bazı çalışanların Tunç Soyer'i oyuna getirdiğini düşünüyorum. Kumpasa getirdiklerini düşünüyorum. Çünkü bu yıkımlardan haberi yok" dedi.



SOYER'DEN 30 BAŞKANA DAVET

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 15 Şubat'ta Ödemiş Bozdağ'da kentteki 30 ilçe belediye başkanını eşleriyle birlikte kampa davet etti. Kampta, ilçelerin sorunları masaya yatırılacak ve başkanlar arasında kaynaşma artacak.



BİR CAZİBE MERKEZİ YAPILMASI HEDEFLENİYOR

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Grand Plaza şirketi, fuar içinde Kültürpark dokusuna uygun, kafetarya, restoran ve çay bahçeleri yaparak işletecek. Ayrıca Fuar'la ismi özdeşleşmiş ünlü sanatçıların heykelleri de yapılacak. Kültürpark'ın geçmişi ile ilgili doküman ve malzemelerden oluşan bir müze de yer alacak. Projede, Kültürpark'ta kentin simgesi haline gelecek dev bir dönme dolap da yapılacak.

ERHAN GÜLENÇ

Maruflu isyan etti: Artık İzmirli değilim