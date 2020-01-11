Maruflu isyan etti: Artık İzmirli değilim

İzmir Atatürk Ormanını ve Kültürpark’ı Koruma Derneği Başkanı olan ve birçok STK’da görev alan İzmir’in simge ismi Sancar Maruflu, Kültürpark’taki yapıların yıkılmasına isyan etti. Maruflu, “Artık İzmirli değilim, şehri terk edeceğim” dedi

İzmir gönüllüsü kimliğiyle ön plana çıkan ve kentteki birçok sivil toplum kuruluşunda önemli görevler üstlenen Sancar Maruflu, Kültürpark'taki Ada, Göl, Kübana, Mogambo gazinoları ve Golf Restoran gibi tarihi mekanların yıkılmasına isyan etti. İzmir Atatürk Ormanını ve Kültürpark'ı Koruma Derneği Başkanı Maruflu, sosyal medya hesabından "Ben artık İzmirli değilim. İzmir'i terk edip gideceğim. İzmirliliğimden utanıyorum. İzmir'de tarihi bir suç işleniyor" dedi.





BÜYÜKŞEHİR YIKIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldikten sonra TMMOB'a bağlı meslek odalarıyla birlikte Kültürpark'ın geleceğini belirlemek için arama konferansı düzenledi. Bu süreçte belediye, mahkeme kararıyla Kültürpark içindeki eski gazinoları bir bir tahliye ettirdi. Büyükşehir'den 4 Kasım 2019'da yapılan açıklamada, "Kültürpark'ta aralarında lunapark, golf, su bisikleti işletmesi, Ada, Göl ve Kübana gazinoları ile Açık Hava Tiyatrosu içindeki satış büfesi için 2016'da başlatılan tahliye süreci, kiracıların belediyenin kararına karşı açtıkları idari işlemin iptali ve yürütmeyi durdurma talepli davaların belediye lehine sonuçlanmasıyla hız kazandı. Büyükşehir, kiracıların tahliyesinin ardından yapıların yasadışı eklentilerini, İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı doğrultusunda kaldıracak ve binaları aslına uygun hale getirecek.



İşletmelerin tasfiyesinin ardından yapılar yıkılmayacak, kiraya da verilmeyerek Kültürpark'ın kimlik ve karakterine uygun işletme ve faaliyetlerine devam edecek" ifadeleri kullanıldı.





Bu açıklamaya rağmen tahliye işlemi tamamlanan Göl ve Ada Gazinosu ile Golf Restoran'ın yıkımına başlandı. Kasım'da tahliye edilen yapılar bir bir yıkılıyor. 1970 ve 80'li yıllarda İzmir Enternasyonal Fuarı'nda birçok sanatçıya ev sahipliği yapan Göl ve Ada Gazinosu gibi mekanlar, şimdi gezmek, spor yapmak için her gün fuara giden İzmirlilerin korkulu rüyası haline dönüştü. Çünkü yıkıntı halindeki yapılar hapçıların, tinerci ve alkoliklerin mekanı haline geldi.



'BENİ KANDIRDILAR'

Yıkımlara tepki gösteren Maruflu, Kültürpark'a sahip çıkmadığını belirttiği meslek odalarından tarihçilere kadar her kesime isyan ederek, "Dr. Behçet Uz'un kurduğu Kültürpark'ın tescilli ve korunması gereken, tarihi dokusuna uygun, korunmak üzere kaydedilmiş binaların korunacağını ve birer canlı müze gibi değerlendirileceğini, dev hangarların ise artık yıktırılacağını düşünerek, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kurdurttuğu Kültürpark platformuna destek verdim. Ancak Kültürpark'ın tarihiyle yaşıt, alanın dokusuyla bütünleşmiş mekanlar yıkılıyormuş. Orada tarihi bir suç işleniyor" diye konuştu.

'HEPİNİZ YALANCISINIZ'

İzmir'in sahipsiz olduğunu görmenin kendisine acı verdiğini dile getiren Maruflu, "Yazıklar olsun... Evet, ben; artık hiç bir şey değilim... Bana verdiğiniz plaketleri, madalyaları, ödülleri lütfen geri alınız. Zaten biraz kendimi toparlayayım, İzmir'i terk edeceğim... İzmir dışında bir yerde huzurevine yerleşip adresimi, telefonlarımı herkese, hepinize unutturacağım. Kendilerine 'biz demokratik sivil kitle örgütüyüz, yazarız, gazeteciyiz, tarihçiyiz, çevreciyiz' diyenlerin hepsi yalancıdır, sahtekardır. Bu kentin abideleri, değerleri korunamamıştır. Tüm bu olumsuzluklardan dolayı, artık İzmirli değilim" dedi.

ERHAN GÜLENÇ