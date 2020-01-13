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e-muhtıra soruşturması kapandı

27 Nisan e-muhtıra soruşturması kapandı
Giriş Tarihi: 13.1.2020
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hakkında 27 Nisan 2007'de yayımlanan "e-muhtıra" nedeniyle açılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Savcılık, soruşturmanın tek şüphelisi olan Büyükanıt'ın hayatını kaybetmesi üzerine, "kovuşturmaya yer olmadığı" gerekçesiyle dosyada takipsizlik kararı verdi. Savcılığın kararının ardından Türk siyasi tarihine dönem damga vuran "e-muhtıra"ya ilişkin soruşturma da kapanmış oldu.

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