FETÖ’nün kasası Bekmezci tutuklandı

FETÖ yapılanmasında 'Kadim abi' ve 'irşatçı' olarak tanınan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

FETÖ yapılanmasında 'Kadim abi' ve 'irşatçı' olarak tanınan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir'de saklandığı evde yakalanan, FETÖ/PDY'nin örgüt yapılanmasında 'il, bölge, ülke imamları'nın sözde üzerinde 'manevi konum'da bulunan, övücü sözlerle bahsettiği örgüt elebaşıyla birçok fotoğrafı bulunan Yusuf Bekmekci cezaevine gönderildi.



MAHKEMEDE REDDETTİ

Örgüt elebaşı Gülen'e en yakın isimlerden olan ve Gülen için, "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, içimden bir his kabardı. Üstüne atladım, beni itti. Eli ellerime değdi. Cereyana kapılmış gibi titredim. O heyecanla atladım üzerine, pazularından tuttum. Çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. Alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca bıraktım" ifadelerini kullanan Bekmezci'nin, ilk ifadesinde bunları kabul etmediği öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY'nin çekirdek kadrosunda yer alan, örgütün finansal organizasyon şemasının ve Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan, örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen Bekmezci, hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş ve 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi.





22 KEZ ABD'YE GİTTİ

22 kez gittiği ABD ziyaretlerini iş için yaptığını iddia eden Bekmezci'nin, örgüt elebaşı Gülen'i, İzmir'de vaizlik yaptığı dönemden tanıdığını, vaazlarına katıldığını, ancak örgüt bağlantısı olmadığı söylediği belirtildi. Örgütün üst düzey yöneticilerin olan Bekmezci için Gülen'in geçmiş yıllarda söylediği, "Onu üzen beni üzmüş kadar olur" ifadeleri emniyet raporlarında yer aldı. Örgüt elebaşıyla birçok fotoğrafı bulunan Bekmezci'nin bunları da inkar ettiği kaydedildi.



41 BİN DOLAR VE 66 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

HAKKINDAKİ 17 Mart 2018 tarihli yakalama emrine istinaden aranan ve örgüt içinde bir dönem sözde Karşıyaka eyalet imamlığı yapan Akif Sarı da, Bekmezci ile aynı evde yakalanmıştı. Bekmezci ve Sarı'nın saklandıkları evde 41 bin 466 dolar ve 66 bin 625 TL para ele geçirilmişti.

METİN BURMALI

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