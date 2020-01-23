İzmir'deki hücre evinde yakalandıktan sonra tutuklanan ve FETÖ'de sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci'nin Türkiye'deki örgüte müzahir "Vakıfların sorumlusu-imamı" olduğu bilgisi soruşturma dosyasında yer aldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalandıktan sonra tutuklanan Yusuf Bekmezci'nin Türkiye'deki örgüte müzahir "Vakıfların sorumlusu-imamı" olduğu bilgisi, soruşturma dosyasına girdi.

İzmir'de yakalanan FETÖ'cü Yusuf Bekmezci tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanan Bekmezci'ye ilişkin soruşturmayı yürüten savcılığın hazırladığı dosyada bazı tespitler yer aldı.

Yusuf Bekmezci'nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte FETÖ silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro içerisinde yer aldığı, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında olduğu, KOM Daire Başkanlığı kayıtlarına göre de "Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu" olarak bilindiği kaydedildi.

Bekmezci'nin Türkiye'deki örgüte müzahir "Vakıfların sorumlusu-imamı" olduğuna dair bilgilerin bulunduğu ifade edildi.

Savcılığın tespitlerine göre Bekmezci'nin, örgüt içi anlaşmazlıkları çözümleme noktasında sözde "manevi hakem" olarak bilinen, bu konulardaki söz ve talimatlarına itiraz edilemeyen, "örgüt içerisindeki en tanınır, bilinir, önem verilen ve saygı duyulan kişilerden birisi olduğu" belirtildi.

Sözde imam seviyesindeki birçok kişi ile birçok kez aynı noktada bulunduğu ve bir araya geldiği belirlenen Bekmezci ile ilgili savcılık tespitinde çok sayıda tanık ifadelerine de yer verildi.

Bekmezci'yi örgütün ilk yıllarından beri tanıdığını belirten tanık N.V'nin "Bekmezci'nin oğlu A.Ş'yi de çok iyi tanırım. Soy ismini de değiştirmesinin amacı askeri okula veya polis kolejine girmek içindi. Hatta hatırladığım kadarıyla A.Ş.'nin bir dönem polis kolejinde okumuş olabileceğini düşünüyorum." ifadeleri de soruşturma evrakında yer aldı.

Tanık G.D'nin, "Yusuf Bekmezci, Kazakistan'da İGİT (İzmir Genç İşadamları Teşkilatı) isimli teşkilatın temsilciliğini yapmaktaydı." ifadesi de soruşturma dosyasına girdi.

Yusuf Bekmezci'nin yapının içerisindeki en eski isimlerin başında geldiğini kaydeden tanık H.U.S'nin ifadeleri ise şöyle:

"Fetullah Gülen, 'Yusuf Bekmezci'yi üzen beni üzmüş gibidir.' derdi. Bütün kamu kurum kuruluşlarındaki gücü cemaatin gücüyle denktir. Yapı ile ilgili bütün konulara vakıftır, hocanın eski dostlarındandır ve bu hareketin öncülerindendir. Örgüte sempatiyle bakan kişilerin itimat ettiği ve itibar gösterdiği şahıslardandır."

Yusuf Bekmezci'nin ayrıca FETÖ silahlı terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından Bank Asya'da 2013 Aralık ayından itibaren 1 milyon lira ve üzerinde para bulundurduğunun tespit edildiğine işaret edildi.

BEKMEZCİ'NİN ARALARINDA BULUNDUĞU 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta kentteki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda, FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı. İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanmıştı.

AA

FETÖ'cü Yusuf Bekmezci tutuklandı