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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan depremi için "geçmiş olsun" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Elazığ depremi için geçmiş olsun mesajı

24.01.2020, 22:49 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020,22:56

Hazine ve Maliye Bakanı 'da meydana gelen depremin ardından bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bir paylaşımda bulundu.

Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Birbirimize kenetlenerek bu badireyi de atlatacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

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